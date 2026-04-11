44分鐘苦戰不敵石宇奇　周天成亞錦賽奪生涯第二銅仍寫台灣歷史

▲周天成。（圖／羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞洲羽球錦標賽在中國寧波登場，男單世界第6、台灣一哥周天成11日在4強賽登場，面對中國強敵、高居世界第2的石宇奇，經歷44分鐘苦戰，最終以9比21、13比21落敗，亞錦賽以銅牌作收，也是台灣首位在亞錦賽奪下2面獎牌的男單選手。

周天成這次亞錦賽首輪先扳倒泰國21歲小將提拉薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul），16強原要碰上中國好手陸光祖，不過因為對手退賽讓他兵不血刃闖進8強，8強賽則是上演讓一上二逆轉秀擊敗駱建佑，睽違6年再闖亞錦賽4強，也保底銅牌，4強賽的對手則是中國強敵石宇奇。小天生涯和石宇奇交手19次，小天僅拿下過5勝，賽前更是處在對戰8連敗。

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兩人生涯第20度對決，石宇奇開賽就火力全開搶分，開賽就拉出15比2的狂暴攻勢，小天雖然在後半段逐漸找到節奏，但還是以懸殊的9比21先失掉一局。

次局回來，石宇奇開賽還是相當強勢，開賽就取得9比4領先，此時小天終於回穩，回敬6比1攻勢追平，只是沒想到雙方戰到10比10平手時，石宇奇直接連拿10分搶下賽末點，周天成雖然追回3分，但最終仍以13比21落敗，亞錦賽確定以銅牌作收。