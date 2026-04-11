曾子祐603天開轟！台鋼雄鷹4局灌7分　12比0打爆富邦悍將

▲曾子祐 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今天火力全開，先發投手江承諺繳出7局無失分好投，加上打線在中段局數大爆發，最終以12：0完封富邦悍將，寫下本季首場單隊失分達雙位數的比賽。富邦在比賽後段甚至一度讓野手劉俊豪於牛棚熱身。

打線方面，曾子祐成為開局關鍵。他在3局下把握機會，鎖定李東洺偏高球路，掃出左外野全壘打，這一轟不僅幫助球隊先馳得點，也是他相隔603天再度開轟。

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關鍵的4局下，台鋼徹底擊潰富邦投手群。郭阜林率先敲安上壘，紀慶然補上二壘打形成二、三壘有人局面，隨後林家鋐與陳世嘉接連選到四壞球，先擠回1分。富邦緊急更換投手，但仍無法止血，陳文杰高飛犧牲打再添1分，接著曾子祐、吳念庭連續保送再擠回1分，形成滿壘壓力。

投手表現同樣關鍵。江承諺主投7局僅被擊出5支安打，沒有出現任何四死球，穩定壓制富邦打線，順利收下本季首勝。後續由賴智垣、黃紹睿接手，各投1局無失分。

反觀富邦先發李東洺僅撐3局，被敲7安失5分提前退場，無法壓制對手攻勢。球隊原本開季前7戰僅失過單場最多5分、防禦率維持在2.71，但此役遭台鋼猛攻，失分一舉突破雙位數。

8局下台鋼再添攻勢，曾子祐與隊友連續安打串聯追加分數，最終將比數拉開至12分差，拿下勝利。

▲江承諺 。（圖／台鋼雄鷹提供）

