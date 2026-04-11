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陳晨威戲劇性再見安打！中信兄弟改寫隊史最速8敗慘紀錄

▲▼中職陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

▲中職陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿「女僕主題日」迎戰中信兄弟，吸引1萬3017人進場。雙方一路僵持到9局下，成晉選到保送後，陳晨威敲出再見安打，率隊以2比1獲勝。兄弟苦吞6連敗，開季9戰吞下第8敗，改寫隊史開季最速8敗紀錄，桃猿則是拿下4連勝。

桃猿首局率先發動攻勢，林子偉敲出二壘安打後，成晉短打推進，陳晨威擊出高飛犧牲打先馳得點。

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兄弟4局上展開反攻，黃韋盛敲出右外野安打，陳俊秀選到保送後，岳東華適時安打追平比數。

6局上兄弟再度發動攻勢，面對第二任投手林子崴，陳俊秀敲安，隨後曾頌恩擊出游擊滾地球，馬傑森與林子偉完成精彩雙殺守備，化解危機。林子崴7局上續投，演出3上3下。

8局上兩出局後，林子崴遭黃韋盛敲安，陳柏豪接替登板，陳俊秀再補上安打，兄弟攻佔一、二壘，不過未能得分。

桃猿先發投手曾家輝主投5局，用78球，其中45球為好球，被敲4安打，投出3次保送、3次三振，失1分，無關勝敗。兄弟先發投手勝騎士主投8局，用93球，被敲4安打，送出6次三振，失1分，表現優質但無緣勝投。

最終9局下，成晉選到保送後，陳晨威敲出再見安打，幫助桃猿拿下勝利。

兄弟苦吞6連敗，開季9戰8敗，改寫隊史開季最速8敗紀錄；原紀錄為1997年開季10戰8敗。聯盟方面，則由1995年俊國熊保持開季8連敗紀錄

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