野獸引退賽爆「大場面」！遭阿提諾意外「跨過」林志傑暴怒

▲林志傑引退賽，因阿提諾的跨越動作與林志傑爆發激烈口角衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士今（11）日於台北小巨蛋為陣中傳奇球星「野獸」林志傑舉辦「THE BEAST-12 FOR 12」引退賽，首戰交手桃園璞園領航猿，勇士在林志傑前三節打完就拿下20分的火燙表現帶領下，取得90比65遙遙領先，然而在第三節還剩下1分21秒時場上卻爆發衝突，爭搶罰球籃板球時，林志傑重摔落地還沒起身時遭猿隊阿提諾意外跨過，讓他氣到爆走，裁判也馬上將對方分開，才沒有讓衝突擴大。

迎來自己引退賽首戰，面對聯盟龍頭領航猿林志傑開賽就火力全開，上半場打完已經獨攬18分，第三節他上陣5分51秒靠著罰球再拿2分，然而在距離第三節結束前還剩下1分27秒時，林正站上罰球線第一罰命中後，第二罰球彈框而出，雙方馬上上前爭搶。

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搶球過程中，周桂羽不慎推倒李家慷，李家慷不小心碰到原本高高跳起的林志傑，讓林志傑倒地，第一時間李家慷先扶著還跪在地上的林志傑，後面的阿提諾又不小心被林志傑的腳絆倒，兩人拉扯了一下，阿提諾意外跨過林志傑，舉動馬上引發野獸不滿，雙方爆發推擠「大場面」，裁判和其他隊友趕緊把兩人拉開，不過阿提諾在退場時又和勇士總教練許晉哲爆發口角。

▲▼阿提諾的跨越動作與林志傑爆發激烈口角衝突。（圖／記者李毓康攝）

最後裁判經電視重播檢視後，先對跨過林志傑的阿提諾祭出一次技術犯規，接下來又對朝著裁判咆嘯的許晉哲也祭出一次技術犯規，兩次技術犯規相互抵銷，球權還給原持球的勇士，林志傑則是退場回到休息室。

▲林志傑與阿提諾爆發激烈口角衝突，場邊許晉哲教練也表達強烈抗議。（圖／記者李毓康攝）