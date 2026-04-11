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球給志傑！林志傑開賽連拿11分、半場轟18分率勇士遙遙領先

▲林志傑引退賽 。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑引退賽 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士今（11）日於台北小巨蛋迎來歷史性的一刻，為陣中傳奇球星「野獸」林志傑舉辦「THE BEAST-12 FOR 12」引退賽首戰，主場出戰桃園璞園領航猿，林志傑開賽就火力全開，包辦首節球隊前11分，單節豪取16分，上半場打完就已經繳出18分，也幫助勇士前兩節以64比42領先領航猿。

林志傑此役先發出陣，開賽就先靠著罰球替自己得分開張，隨後馬上又在外線開火，短短5分鐘內飆進4顆三分球，幫助球隊開賽就取得18比7領先，隨後也退場休息，林志傑下場後莫巴耶、洪楷傑以及接力搶分，幫助球隊將領先擴大到15分之多，林志傑在首節還剩2分44秒重新回到場上，隨後靠著發球再拿2分，單節就豪取16分，勇士首節以34比24領先。

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▲林志傑引退賽。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑引退賽。（圖／記者李毓康攝）

次節勇士換古德溫、揚科維奇發威，直接將領先分數擴大到20分之多，林志傑次節剩下3分54秒時再度上陣，最後39秒後仰跳投再得手，也幫助勇士在上半場打完就取得64比42、多達22分領先。

勇士火力集中在林志傑、古德溫身上，林志傑7投3中，繳出18分3籃板1抄截，古德溫13投8中繳出20分，領航猿則是阿提諾8分最高，葛拉漢、盧峻翔皆拿6分。

關鍵字： PLG林志傑引退賽台北富邦勇士璞園領航猿籃球

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