Fubon Angels悲喜交加送別野獸　慈妹備衛生紙、檸檬憶《態度》

▲▼富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」的成員檸檬、慈妹與秀秀子（左起）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑的引退賽今（11）日於台北小巨蛋震撼登場。場邊人氣啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹、檸檬與秀秀子在賽前受訪時難掩感傷，形容心情「悲喜交加」，更透露為了這場歷史性的謝幕戰，全員早已備妥衛生紙隨時待命。

對於這場籌備已久的引退盛典，啦啦隊成員們坦言心情極其複雜。檸檬感性表示，雖然很期待這一天的到來，但內心卻不希望它真的發生，「如果今天跟明天一結束，就覺得好像我們的傳奇人物，就真的看不到他打球了。現在講起來都起雞皮疙瘩，那種感覺一言難盡。」

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慈妹也以「不真實感」來形容現下的氛圍，想到未來無法再見到傑哥在場上揮灑汗水的樣子，直呼「好不習慣、好不捨」。秀秀子則將林志傑視為球隊的「隊魂」與精神領袖，雖然充滿不捨，但仍祝福傑哥退休後能開啟幸福的新生活，有更多時間陪伴家人。

檸檬在受訪時分享，自己與林志傑的緣分早在國中時期就已展開，當年甚至還特地進電影院觀看台啤的紀錄片《態度》。「看到這名偉大的球員在今天畫下句點，我個人非常不捨。」檸檬雖然開玩笑說那是「昨天的事」，但眼中仍流露出對偶像職業生涯的崇敬，並期待傑哥未來能以不同的身分再次出現。

慈妹則回憶起勇士達成3連霸時的畫面，當時40歲的林志傑在場上激動落淚，帶領球隊登頂的模樣讓她最為深刻，「看到傑哥為球隊這麼努力奉獻，真的很不容易，謝謝傑哥給予我們的一切。」

在秀秀子眼中，林志傑是位「沉默的王者」。她觀察到傑哥私底下極其低調且溫馨，總是帶著妻小出席活動，但一踏上球場就瞬間切換成「怒吼野獸」，這種強烈反差令人佩服。秀秀子還加碼爆料，團員中的卡洛琳是傑哥的超級鐵粉，早在之前的記者會上就已經哭到痛哭流涕，足見林志傑在啦啦隊成員心中的份量。

這是 Fubon Angels 第一次在台北小巨蛋進行籃球應援，成員們紛紛表示既緊張又榮幸。為了致敬傑哥，她們特別在舞蹈中融入了「野獸怒吼」等元素，希望展現出勇猛有力的感覺。

面對可能隨時潰堤的情緒，慈妹當場掏出整包衛生紙，自嘲「已經在身上隨時待命」；秀秀子則開玩笑說，雖然準備了衛生紙，但還是希望讓傑哥看到她們最漂亮的一面，眼淚若是真的忍不住，會先用應援毛巾擋一下。