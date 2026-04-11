野獸引退Fubon Angels韓籍三本柱也不捨　接地氣喊球給志傑

▲富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」的韓籍成員李雅英、南珉貞與李晧禎（左起）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑的引退賽今日在台北小巨蛋震撼登場，除了場上激烈的賽事與場邊滿滿的12號球迷外，人氣啦啦隊「Fubon Angels」的韓籍成員南珉貞、李雅英與李晧禎也成為全場焦點。三位「韓籍三本柱」在受訪時不僅流露出對傑哥退役的深深不捨，更當場大秀中文高喊「球給志傑」，用最接地氣的方式向這位籃壇傳奇致敬。

身為「富邦成員」已有一段時間的南珉貞，今日透露自己在賽前特別透過Instagram私訊（DM）傑哥為他加油。南珉貞開心地表示：「今天早上我有傳訊息幫他加油，傑哥也回覆了一個笑臉的表情符號。」

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談到傑哥在引退記者會上落淚的畫面，南珉貞感觸良多。她回憶起去年自己選擇放下韓國的所有工作、專注來台發展的經歷，那種「離別與告別」的感受讓她感同身受。「心情上真的蠻能體會那種離別的感受。我希望傑哥這兩天能有完美的表現，為職業生涯畫下完美的句點。」南珉貞強調，她會在場邊用最熱情的應援陪伴傑哥走完最後一段球員路。

李雅英在受訪時則顯得有些哽咽，她坦言自己在準備這兩天的表演時，心情比平常更加緊張且充滿情緒。李雅英觀察到，傑哥在場上總是表現得非常「游刃有餘」，展現出極致的自信與放鬆，「每次看到傑哥那種表情，我也會覺得心情跟著變得很棒。想到之後看不到傑哥在場上努力的樣子，真的覺得可惜。」

雖然來自韓國，李雅英對台灣球員的背景仍在累積認識，但她被台灣粉絲的熱情深深震撼。「自從我來到富邦後，只要傑哥出場，全場粉絲的歡呼聲就特別巨大。這讓我深刻感受到大家對這名選手的情感。」

「傑哥就是一個傳奇人物，就像是富邦勇士的心臟一樣。」南珉貞用這句話定義了林志傑在隊中的地位。她認為很難想像沒有林志傑的富邦勇士會是什麼樣子。

讓李晧禎最為尊敬的，是林志傑對待傷痛的韌性。她提到，去年不在台灣期間聽說傑哥受過傷，但今年看到他在場上的樣子，完全感覺不出傷痛的痕跡，「那種不屈不撓的精神，讓我打從心底感到尊敬與崇拜。」

在採訪最後，南珉貞、李雅英與李晧禎三位成員不僅展現了高度的應援專業，更展現了與台灣球迷同在的心，共同用中文高喊出那句傳承多年的經典口號：「球給志傑！」