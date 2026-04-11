運動雲

>

野獸引退Fubon Angels韓籍三本柱也不捨　接地氣喊球給志傑

▲富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」的韓籍成員李雅英、南珉貞與李晧禎（左起）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」的韓籍成員李雅英、南珉貞與李晧禎（左起）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑的引退賽今日在台北小巨蛋震撼登場，除了場上激烈的賽事與場邊滿滿的12號球迷外，人氣啦啦隊「Fubon Angels」的韓籍成員南珉貞、李雅英與李晧禎也成為全場焦點。三位「韓籍三本柱」在受訪時不僅流露出對傑哥退役的深深不捨，更當場大秀中文高喊「球給志傑」，用最接地氣的方式向這位籃壇傳奇致敬。

身為「富邦成員」已有一段時間的南珉貞，今日透露自己在賽前特別透過Instagram私訊（DM）傑哥為他加油。南珉貞開心地表示：「今天早上我有傳訊息幫他加油，傑哥也回覆了一個笑臉的表情符號。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到傑哥在引退記者會上落淚的畫面，南珉貞感觸良多。她回憶起去年自己選擇放下韓國的所有工作、專注來台發展的經歷，那種「離別與告別」的感受讓她感同身受。「心情上真的蠻能體會那種離別的感受。我希望傑哥這兩天能有完美的表現，為職業生涯畫下完美的句點。」南珉貞強調，她會在場邊用最熱情的應援陪伴傑哥走完最後一段球員路。

李雅英在受訪時則顯得有些哽咽，她坦言自己在準備這兩天的表演時，心情比平常更加緊張且充滿情緒。李雅英觀察到，傑哥在場上總是表現得非常「游刃有餘」，展現出極致的自信與放鬆，「每次看到傑哥那種表情，我也會覺得心情跟著變得很棒。想到之後看不到傑哥在場上努力的樣子，真的覺得可惜。」

雖然來自韓國，李雅英對台灣球員的背景仍在累積認識，但她被台灣粉絲的熱情深深震撼。「自從我來到富邦後，只要傑哥出場，全場粉絲的歡呼聲就特別巨大。這讓我深刻感受到大家對這名選手的情感。」

「傑哥就是一個傳奇人物，就像是富邦勇士的心臟一樣。」南珉貞用這句話定義了林志傑在隊中的地位。她認為很難想像沒有林志傑的富邦勇士會是什麼樣子。

讓李晧禎最為尊敬的，是林志傑對待傷痛的韌性。她提到，去年不在台灣期間聽說傑哥受過傷，但今年看到他在場上的樣子，完全感覺不出傷痛的痕跡，「那種不屈不撓的精神，讓我打從心底感到尊敬與崇拜。」

在採訪最後，南珉貞、李雅英與李晧禎三位成員不僅展現了高度的應援專業，更展現了與台灣球迷同在的心，共同用中文高喊出那句傳承多年的經典口號：「球給志傑！」

關鍵字： 林志傑富邦勇士引退賽啦啦隊台北小巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣之光！鄭宗哲締造完全打擊紀錄 紅襪3A史上首見

快訊／台灣之光！鄭宗哲締造完全打擊紀錄 紅襪3A史上首見

王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了

王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了

一朗銅像揭幕竟斷棒！自嘲化解尷尬　水手玩哏推同款公仔

一朗銅像揭幕竟斷棒！自嘲化解尷尬　水手玩哏推同款公仔

成晉外野接殺疑雲！轉播沒畫面球迷吵翻天　關鍵兄弟沒挑戰

成晉外野接殺疑雲！轉播沒畫面球迷吵翻天　關鍵兄弟沒挑戰

馬傑森靦腆回應林襄遭虧「嘴角失控」　首轟捐10萬暖舉曝光

馬傑森靦腆回應林襄遭虧「嘴角失控」　首轟捐10萬暖舉曝光

傷勢比預期嚴重！吉力吉撈.鞏冠左膝韌帶撕裂 將缺陣長達2個月

傷勢比預期嚴重！吉力吉撈.鞏冠左膝韌帶撕裂 將缺陣長達2個月

野獸引退賽爆「大場面」！遭阿提諾意外「跨過」林志傑暴怒

野獸引退賽爆「大場面」！遭阿提諾意外「跨過」林志傑暴怒

道奇賽前驚人一幕！球場外排隊排到爆　美媒：8小時前就這樣

道奇賽前驚人一幕！球場外排隊排到爆　美媒：8小時前就這樣

鄭宗哲「偷點」完全打擊主播喊不可思議　親曝策略：有機會就試試

鄭宗哲「偷點」完全打擊主播喊不可思議　親曝策略：有機會就試試

大谷翔平破朗神紀錄！蒙西三響砲扛再見轟　道奇8比7率先10勝

大谷翔平破朗神紀錄！蒙西三響砲扛再見轟　道奇8比7率先10勝

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

熱門新聞

快訊／台灣之光！鄭宗哲締造完全打擊紀錄 紅襪3A史上首見

王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了

一朗銅像揭幕竟斷棒！自嘲化解尷尬　水手玩哏推同款公仔

成晉外野接殺疑雲！轉播沒畫面球迷吵翻天　關鍵兄弟沒挑戰

馬傑森靦腆回應林襄遭虧「嘴角失控」　首轟捐10萬暖舉曝光

傷勢比預期嚴重！吉力吉撈.鞏冠左膝韌帶撕裂 將缺陣長達2個月

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

2王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了

3一朗銅像揭幕竟斷棒棒！水手奇招解圍

4成晉外野接殺疑雲！轉播畫面曝爭議

5馬傑森靦腆回應林襄！遭虧嘴角失控

最新新聞

1

2劉基鴻炸裂！郭天信21連盜追平紀錄

3野獸引退「大場面」！林志傑對阿提諾暴怒

4球給志傑！林志傑半場就轟18分

5Angels送別野獸　檸檬憶《態度》

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

統一奪冠有人開心，但有人也.....

【拒否秋田犬】狗狗捨不得離開幼稚園 僵在原地不願下車

【信眾齊聚】白沙屯媽「放頭旗」儀式　粉紅超跑3天後將起駕

【獅子也會暈碳嗎】吃完肉肉超chill翻肚　把腳饋在牆上慢慢滑

【被「叭」就生氣了】騎士移車誤按喇叭...被譙急道歉：我不是故意的

范瑋琪「浪姐7」舞台被批翻車　清唱〈是非題〉粉緩頰：上台太緊張
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366