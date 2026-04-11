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野獸傳奇謝幕！許晉哲說這兩場勝負他扛、盼林志傑這兩天「跑起來」

▲勇士許晉哲。（圖／富邦勇士提供）

▲勇士總教練許晉哲。（圖／富邦勇士提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士今（11）日於台北小巨蛋迎來歷史性的一刻，為陣中傳奇球星「野獸」林志傑舉辦「THE BEAST-12 FOR 12」引退賽首戰，對手為桃園璞園領航猿。雖然目前勇士還在努力為季後賽資格奮鬥，林志傑本人也表達要以贏球為優先，但領隊兼總教練許晉哲受訪直言，這兩場引退賽的勝負將由自己「一肩扛下」，也希望野獸能「跑起來」，回饋這些進場見證歷史的球迷粉絲。

由於富邦勇士目前仍處於力拚季後賽席次的關鍵階段，林志傑在引退賽的上場時間與球隊勝負之間的平衡，考驗著教練團的功力。許晉哲表示，賽前已與志傑達成共識，雖然志傑本人多次強調應以「贏球為第一優先」，但許總認為，球團必須回饋那些專程買票進場、想見證歷史的廣大球迷。

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「我告訴他：『跑起來吧！』」許晉哲透露，他會幫助志傑在場上展現最好的一面，「勝負我會一肩扛，我希望讓他在這兩場賽事中有最好的表現呈現給觀眾，這是對球迷最高規格的致敬。」

▲▼林志傑賽前熱身。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑賽前熱身。（圖／記者李毓康攝）

談到林志傑長年維持頂尖狀態的秘訣，許晉哲將其形容為「自虐」而非單純的自律。他透露，為了應付引退賽連續兩天的高強度對抗，林志傑在近期訓練中展現了令人肅然起敬的職業態度。

「當一般球員練4小時時，他絕對是練超過5小時。」許總表示，他在近期回歸訓練後特別加強了體能要求，「我不希望現場觀眾看到的是跑不動的志傑。從傷後復出開始他就一直維持高強度，他要把最好的能量留給大家。」

關鍵字： 林志傑富邦勇士引退賽籃球傳奇小巨蛋

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