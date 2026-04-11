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黎克先發兩戰防禦率暴！改後援「強化牛棚」　兄弟輪值增一本土

▲中信兄弟先發投手黎克。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟先發投手黎克。（圖／中信兄弟）

記者楊舒帆／桃園報導

洋投黎克在經歷兩敗後，10日首度轉任後援出賽，投1局失1分非責失分。中信兄弟總教練平野惠一11日受訪時表示，將暫時把他調往牛棚。

黎克於2025年效力日職阪神虎期間，主要擔任中繼後援投手，出賽23場僅3場先發，繳出2勝1敗、7次中繼成功、防禦率1.93的優異成績。轉戰中職中信兄弟後先發表現不理想，球團決定讓他回到較熟悉的牛棚角色。

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黎克3月29日對富邦悍將先發4局失4分，4月5日對統一獅再投4局失6分，防禦率升至11.25，10日是他首次後援出賽。平野惠一透露，讓他調往後援的主因是「強化牛棚戰力」。

投手教練王建民指出，黎克壞球率偏高、壓制力不足，連兩場未滿5局，原訂12日由他先發，現將改由魏碩成頂替先發。這段時間先讓黎克擔任中繼，且11日視戰況也有機會再登板。

兄弟目前苦吞5連敗，若11日再敗將寫下隊史最速8敗窘境。平野惠一坦言，「不要負面思考，要保持正面，看怎麼做才能讓球隊變強，大家都要有這樣的想法。這也是一個好時機找出問題並解決，慢慢把狀況拉起來，經過幾場拉鋸戰後，相信持續修正、反覆執行會有好結果。」

戰績低迷難免影響氣氛，平野惠一也直言，「一直提醒球隊不要太陰沉，也希望教練團一起把氣氛帶起來，不要再往下掉。」

關鍵字： 標籤:中信兄弟黎克牛棚先發調整平野惠一

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