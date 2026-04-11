「最溫暖的一天！」鄭宗哲完全打擊發聲　曾豪駒看好升大聯盟

▲ 鄭宗哲 。（圖／截自Los Wepas de Worcester）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪3A鄭宗哲前一戰締造完全打擊、寫下隊史首見紀錄，從三壘安打起手，接著補上二壘安打與反方向全壘打，最後一打席以「偷點」完成一壘安打，過程戲劇性十足。賽後中華隊總教練曾豪駒與鄭宗哲也談到這次壯舉背後的關鍵。最終這次短打成功幫助他完成完全打擊，鄭宗哲也感性表示，「今天是很溫暖的一天，有很多台灣球迷到場支持，能達成這個成就真的很開心。」

曾豪駒表示，鄭宗哲本來就具備這樣的能力，「他在國外發展，不管是移地訓練或攻擊面都有自己的想法，看到他有這樣的表現，當然替他感到開心。」他也提到，鄭宗哲在經典賽集訓期間狀態與2023年相比確實有落差，但透過比賽逐漸找回感覺，「選手有時候就是抓到一個氛圍或擊球感覺，就能一路延續下去。」

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曾豪駒進一步指出，目前鄭宗哲的打擊狀態持續升溫，「希望他可以把這樣的表現延續到後面的比賽，如果維持下去，期待他今年上大聯盟的。」

談到完全打擊過程，鄭宗哲坦言其實沒有想太多，「第二打席的二壘安打沒有特別去想，第三打席全壘打原本想拉打，結果剛好飛到反方向，就開始覺得有機會。」隨著紀錄逐漸成形，他也感受到壓力。

關鍵最後一打席，鄭宗哲透露是教練給的提示，「教練有說，如果守備站比較後面可以試著點。」他上場時仍在猶豫要打還是要點，「看到一顆好球，對方守備往後站，就決定點看看，投手動作很快，其實當下很緊張，就努力往一壘跑。」

最終以短打成功幫助他完成完全打擊。對於這一擊，曾豪駒也表示，「紀錄是選手的，能在生涯留下來，他就是正常發揮，做好本身角色，利用自己的優勢，選手在場上本來就是要利用優勢去創造球隊價值。」