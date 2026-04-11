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王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了

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▲王彥程。（圖／SOOP直播）

記者楊舒帆／綜合報導

王彥程迎來韓職生涯第3場先發，對戰起亞虎三度解決金倒永，主投6局僅失1分，連續3場都繳出優質先發，握有勝投資格之姿退場。不過韓華牛棚崩盤，最終遭逆轉，以5比6落敗，王彥程勝投飛了，無關勝敗。

韓媒《OSEN》以「這表現可以叫『台灣王子』了吧！」王彥程再繳QS（優質先發），6局無四死球5K失1分拿下3勝資格」為題報導。

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王彥程首局先遭戴爾（Jared Dale）敲安，一度遇到PitchCom設備問題，但未受影響，連飆2次三振後再製造滾地球出局；2局上被卡斯楚（Harold Castro）敲安後，三振近況火燙的羅成範，隨後讓韓峻洙擊出三壘滾地球，並由盧施煥策動雙殺。

3局上演出3上3下，4局上再被敲安打仍順利化解危機；5局上1出局後，韓峻洙掃出二壘安打，隨後朴在賢補上安打，王彥程失掉1分，接著再以滾地球化解失分危機。6局上被金善彬敲安後，讓金倒永擊出雙殺打。

韓華打線1局下展開攻勢，由21歲WBC國手文賢彬率先開轟先馳得點，3局下李原錫擊出三壘安打追加1分，洋砲Jonathan Peraza再以高飛犧牲打添得1分。4局下隊長蔡恩成適時安打建功，將比數擴大至4比1。

王彥程此役主投6局，用85球，被敲6支安打，送出5次三振，沒有保送，失1分為責失分。

韓媒《OSEN》報導形容，隨著連續好投，王彥程逐漸獲得球迷認可，表現甚至讓人聯想到隊友文東柱「大田王子」的稱號，如今「台灣王子」的封號也開始在球迷間流傳。

韓華方面，先發投手王彥程主投6局，被敲6安、無四死球、5次三振僅失1分，表現優異，但牛棚失守讓勝投飛走。中繼陣容中，鄭宇宙0局失3分崩盤，朴相原1局失2分，成為敗戰關鍵。打線方面，李元錫繳出2安打1打點1得分，文賢彬首局開轟，但盧施煥仍未敲安打，僅靠犧牲觸擊貢獻。

關鍵字： 標籤:王彥程韓職台灣王子勝投起亞虎

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