大谷翔平連續44場上壘超越朗神　道奇主帥驚嘆：還沒到最佳狀態

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今（台灣時間11日）以8比7擊敗德州遊騎兵，大谷翔平擔任「第1棒、指定打擊」先發出賽，第3打席敲出安打，締造日籍球員史上最長44場連續上壘紀錄，超越鈴木一朗。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）對他的表現給予高度肯定。

關鍵一擊出現在5局下，道奇靠金慧成高飛犧牲打追回1分後，大谷在1出局一壘有人情況下，面對初次對決的右投洛克（Kumar Rocker），鎖定外角進壘的滑球，拉打穿越一、二壘防線，擊出右邊方向安打，不僅帶動攻勢，也將連續上壘場次推進至44場，寫下新紀錄。

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此役大谷在球棒使用上也進行嘗試。首打席使用削尖棒頭的球棒，第2打席改用一般球棒，第3打席再換回原本球棒，最終擊出關鍵安打，展現細膩調整能力。

道奇此戰打線火力全開，蒙西（Max Muncy）單場雙響砲，帕赫斯（Andy Pages）貢獻包含超前打在內的4分打點，幫助球隊逆轉戰局。儘管9局守護神迪亞茲（Edwin Díaz）意外失掉3分遭追平，但最終仍靠蒙西單場第3轟、也是再見全壘打收下勝利，讓滿場5萬3675名球迷嗨翻。

賽後羅伯斯談到大谷的紀錄時直言，「這真的很了不起，他不只選到保送，也能擊出安打，而且是在還沒完全回到最佳狀態的情況下做到這些。」他強調，球隊能在大谷尚未完全發揮時仍持續贏球，是相當正面的訊號。

至於大谷願意接受四壞球的打擊策略，總教練分析：「我想他也是在不斷提醒自己。打者本來就會想揮棒，但如果對手不願意正面對決，就應該接受保送。能做到這一點，代表他的聰明與成熟。」

大谷自去年8月24日對教士之戰起，連續上壘場次持續累積，8日對藍鳥一戰已追平一朗保持的43場紀錄，如今正式超越。球團紀錄為1954年史奈德（Duke Snider）的58場，大聯盟紀錄則為1949年威廉斯（Ted Williams）的84場，大谷目前並列隊史第5，未來能否持續推高紀錄備受關注。