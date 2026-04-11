柯瑞超越鄧肯站上NBA得分榜第19！勇士末節防守崩盤遭國王逆轉

▲金州勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士今日「背靠背」出戰、作客沙加緬度挑戰國王，此役勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）、波辛基斯（Kristaps Porzingis）與霍佛德（Al Horford）都復出，且柯瑞轟下11分後在生涯得分榜也超越「石佛」鄧肯（Tim Duncan）達成歷史里程碑，然而上半場落後的勇士，雖然在第三節打出38比19的猛烈攻勢，但最末節防守崩盤被對對手單節轟42分逆轉，最終以118比124不敵國王。

首節開打，柯瑞與波辛基斯分別在外線命中幫主勇士從開局就拉出6比0攻勢，但國王馬上就展開反擊，而柯瑞、波辛基斯接下來手感垂直下滑，前兩節柯瑞6投僅1中得3分，波辛基斯也是9投僅2中，替補登場的梅爾頓（De'Anthony Melton）手感火燙，單節6投5中狂轟17分，但勇士上半場打完以51比63、12分落後。

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易籃後，勇士找回進攻火力，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）帶領球隊內外開火，柯瑞也逐漸找回手感，勇士在此節打出38比19的攻勢，單節淨勝19分，在第三節結束前反以89比82逆轉超前。

進入末節決戰，勇士在領先情況下突然斷電，國王卡特（Devin Carter）與雷諾（Maxime Raynaud）聯手發難，打出一波14比2的攻勢將戰局翻盤，雖然波傑姆斯基末段投進三分試圖挽救，但勇士無法阻擋國王多點開花的攻勢，最終以6分之差敗給國王。

而此役最受矚目的焦點莫過於柯瑞的里程碑，儘管全場手感不佳，8投僅3中拿下11分、3籃板、5助攻，但庫里憑藉本場得分，但此役賽後柯瑞職業生涯總得分正式超越傳奇巨星鄧肯，升至NBA歷史總得分榜第19名。下一位他要追趕的目標將是「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）。

而勇士小將波傑姆斯基全場砍下30分、3籃板，打出生涯代表作，是球隊此役最大的驚喜，梅爾頓17分、4籃板、3助攻，波辛基斯11分、7籃板，佩頓二世、霍福德各拿10分。

國王火力則是集中在4人身上，卡特砍下全隊最高的29分，雷諾挹注23分，普洛登（Daeqwon Plowden）與克里福德（Nique Clifford）各拿20分。