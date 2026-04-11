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大谷翔平正式超越朗神！44場連續上壘破紀錄

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今（美國時間10日）對戰德州遊騎兵，以「第1棒、指定打擊」先發出賽，在第3打席敲出安打，將連續上壘場次推進至44場，正式超越鈴木一朗所保持的43場，寫下日本球員大聯盟最長紀錄。

此役大谷前兩打席分別吞下三振與擊出二壘滾地球出局，直到5局1出局一壘有人時，面對右投外角滑球出棒，將球拉向右外野形成安打，成功延續紀錄。

道奇官方指出，大谷44場連續上壘已追平隊史第4長紀錄，且今天剛好是他第7次「搖頭公仔日」活動，場場都有上壘表現，展現穩定輸出能力 。

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大谷此波連續上壘紀錄橫跨上季與本季，從去年8月24日對教士之戰起算，當時他以31場連續上壘結束賽季，本季開季再連續13場上壘，持續刷新紀錄，目前也是大聯盟現役最長。

大聯盟歷史紀錄則由威廉斯（Ted Williams）在1949年締造的84場連續上壘。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平連續上壘鈴木一朗MLB道奇

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