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溫班亞瑪復出豪取40分、達陣65場門檻　馬刺橫掃獨行俠

▲馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）此役復出，達成出賽65場的門檻，單場還豪取40分13籃板。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）此役復出，達成出賽65場的門檻，單場還豪取40分13籃板。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

聖安東尼奧馬刺11日坐鎮主場迎戰達拉斯獨行俠，馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）日前遭遇左側肋骨挫傷，不過此役他迎來復出，成功達成出賽65場的門檻，單場還豪取40分13籃板，展現統治級身手，率領馬刺以139比120輕取獨行俠，豪取3連勝，更以62勝追平隊史第3佳紀錄。

根據NBA規定，球員須出賽滿65場才能參與年度MVP、最佳陣容等獎項評選，溫班亞瑪日前在與七六人一役提前傷退，當時球隊宣布他為左側肋骨挫傷，也列入每日觀察名單，不過此役他復出，首節便展現極佳手感，包辦球隊前11分當中的7分，帶領馬刺開賽就打出11比2的攻勢取得領先。雖然獨行俠狀元秀弗拉格（Cooper Flagg）次節火力全開單節獨攬14分，一度率領球隊反超比分，但溫班亞瑪馬上挺身而出連拿4分討回領先，也幫助馬刺在上半場結束以68比65微幅領先。

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易籃後，馬刺火力全開，第三節單節狂轟40分，徹底擊潰獨行俠防線，儘管後段獨行俠回神，靠著內姆哈德（Ryan Nembhard ）試圖縮小差距，但馬刺在後半段發動一波10比0的猛攻，將領先擴大至15分，末節前段馬刺繼續開火擴大分差，在領先來到24分之多後，比賽也失去懸念，雙方各自將主力撤下，終場馬刺就以19分之差拿下勝利，還達成本季對戰獨行俠全勝。

馬刺此役進攻流暢、多點開花，溫班亞瑪全場26投12中，包含4記三分球與12罰全中，繳出40分13籃板5助攻2火鍋的全面數據。福克斯（De'Aaron Fox）也挹注18分10助攻，強森（Keldon Johnson）則從板凳貢獻17分。獨行俠方面，弗拉格表現依舊亮眼，全場20投12中砍下33分6籃板5助攻。

此役過後，馬刺戰績來到62勝19負，勝場追平隊史第3佳，而目前馬刺隊史紀錄前兩名分別為2015-16賽季的67勝，以及2005-06賽季的63勝。

關鍵字： NBA馬刺溫班亞瑪獨行俠

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