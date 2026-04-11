鄭宗哲「偷點」完全打擊主播喊不可思議　親曝策略：有機會就試試

▲鄭宗哲寫歷史。（圖／截自紅襪3AIG）

記者楊舒帆／連線報導

紅襪3A鄭宗哲締造完全打擊，寫下隊史第一人紀錄，不但先敲出難度最高的三壘安打，隨後擊出二壘安打、全壘打，最後一打席再以「偷點」完成一壘安打，連主播都高喊「不可思議」。鄭宗哲透露，最後一打席的偷點策略是教練開綠燈，看到三壘手往後移動，就想說試試看。

鄭宗哲此戰面對守護者3A，擔任先發游擊手、排第6棒，首打席於2局下敲出三壘安打，擊球初速97.8英里、飛行距離405英尺，隨後藉由隊友滾地球跑回球隊首分。3局上選到保送，4局下再敲出二壘安打貢獻1打點。

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6局下，鄭宗哲擊出左外野反方向全壘打。賽後接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「當時其實是想打右外野全壘打，也不是為了完全打擊，就是想把球打好，剛好往左外野飛去。」這是他本季在3A的第3轟，近6戰敲出3轟，手感火燙。

最後一打席僅差一壘安打就能達成完全打擊，鄭宗哲透露，「教練有提醒，如果有機會就點點看，剛好一好球之後，三壘手往後移動，就想說試試看。」

這一擊也讓他達成完全打擊，並利用對手失誤攻佔三壘。鄭宗哲突襲將球短打至左半邊，投手轉身傳球發生失誤，球一路滾向右外野邊線。

主播激動喊道，「他辦到了！靠著一次觸擊安打加上守備失誤完成了完全打擊！這是他的壯舉，也是球隊史上第一次完全打擊！」

球評也補充，「這算是兩全其美吧，你剛剛也說了，如果把球打到外野空檔，會停在一壘嗎？他上了一壘但最後跑到三壘，還是被記為安打。」主播接著說，「難以置信！球隊史上第一次完全打擊，竟然是用觸擊完成的！」

達成隊史首見壯舉，鄭宗哲表示，「隊友都替我開心，大家一直說恭喜，也有留下紀念球。」