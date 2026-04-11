李灝宇單場雙安回溫！龍恩再敲長打連6戰安打

▲李灝宇 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力老虎3A的台灣強打李灝宇手感回溫，今（美國時間）對戰雙城3A繳出單場雙安表現；另一方面，小熊3A台美混血重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long）也有長打演出，連6戰安打。

李灝宇此役擔任先發第3棒指定打擊，首打席擊出一壘方向高飛球出局。3局下把握1出局一、二壘機會，敲出中外野強勁滾地安打，帶回1分打點，擊球初速高達109.2英里（約175.7公里）。5局下再補上一支左外野安打，擊球初速106.9英里，本季3A首度單場雙安。

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7局下李灝宇與投手纏鬥9球後，遭內角高球凍結三振，雖提出挑戰仍維持原判。9局下最後打席，在球隊1分落後情況下登場，最終擊出右外野飛球出局。此役5打數2安打、1打點、1次三振，賽後打擊率0.200、OPS為0.400。球隊最終以3比4吞敗。

效力小熊3A的龍恩同日出賽，先發第2棒指定打擊，3打數敲出1支二壘安打，擊球初速達100英里，並跑回1分，吞下1次三振。雖終止連5場雙安，但已連續6場敲安，且連2戰有長打演出，狀態持續火燙。不過該場比賽球隊以1比4不敵皇家3A。