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射箭世界盃墨西哥站捷報！湯智鈞、李彩綺雙雙射入4強

▲湯智鈞、李彩綺雙雙挺進4強。（圖／射箭協會提供）

▲湯智鈞、李彩綺雙雙挺進4強。（圖／射箭協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年射箭世界盃首站於墨西哥普艾布拉登場，反曲弓中華代表隊稍早傳來振奮捷報，「湯包」湯智鈞與李彩綺在個人賽都展現強大心理素質，連續擊敗包括頭號種子與歐錦賽金牌在內的頂尖強敵，雙雙挺進4強，將於13日力拚獎牌。

湯智鈞去年曾在世大運摘金，這次在墨西哥排名賽僅射出660分排在第17，但進入淘汰賽後展現極佳競爭力，16強賽面對大會頭號種子、法國好手阿迪斯（Baptiste Addis）就以6比2強勢取勝；隨後的8強賽對陣中國選手王岩，雖然一度陷入2比4積分落後，但湯智鈞憑藉豐富經驗迅速調整，連拿2局完成逆轉，最終以6比4奪下4強門票。

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▲湯智鈞。（圖／射箭協會提供）

▲湯智鈞。（圖／射箭協會提供）

而湯智鈞將在4強賽的對手將是東京奧運金牌、土耳其好手加佐茲（Mete Gazoz）。

女子反曲弓方面，李彩綺同樣演出精彩的逆轉戲碼，雖然她在排名賽僅位居30名，但淘汰賽首輪起便表現亮眼，其中在32強賽歷經加射擊敗2024年歐錦賽金牌、德國好手鮑爾（Katharina Bauer）。

8強戰面對土耳其選手耶妮哈雅（Dunya Yenihayat）展現全面壓制力，最終以6比0完封對手，強勢挺進4強，下戰將對上中國選手于茜。

▲李彩綺。（圖／射箭協會提供）

▲李彩綺。（圖／射箭協會提供）

關鍵字： 射箭中華隊湯智鈞李彩綺世界盃

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