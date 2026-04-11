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道奇賽前驚人一幕！球場外排隊排到爆　美媒：8小時前就這樣

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今（美國時間10日）在主場迎戰德州遊騎兵，大谷翔平以「第1棒、指定打擊」先發出賽。不過賽前場外已出現驚人景象，大批球迷提早進場排隊，吸引美國媒體關注。

美媒《California Post》記者Edward Lewis在社群平台分享現場畫面，只見球場外出現長長人龍。原來這天是「大谷搖頭公仔日」，球團發放紀念他去年國聯冠軍系列賽第4戰單場3轟、10次三振的限定公仔，吸引球迷搶領。

路易斯寫道，「為了拿到大谷的公仔，球迷已經排起長隊，最前面兩人早上11點就到場了，距離比賽開始還有8個多小時。」誇張場面讓他直呼驚訝。

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大谷近期狀態火燙，7日對多倫多藍鳥之戰，已追平鈴木一朗所保持的日本球員最長43場連續上壘紀錄，此役也將挑戰改寫歷史。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平公仔日吸引大批球迷提前排隊，場外開打前8小時已出現長長人龍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平搖頭公仔道奇球場限量贈品排隊熱潮

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