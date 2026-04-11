羅伯斯明確表示：即使史奈爾回來也不會讓佐佐木朗希去牛棚

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希開季表現起伏，外界關注其定位是否可能轉往牛棚。不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪時明確表示，「即使史奈爾（Blake Snell）回歸，朗希也不會進牛棚」，重申球隊本季仍以先發投手方向培養他。

道奇目前輪值人手充足，除佐佐木外，還包括山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、席漢（Emmet Sheehan）與大谷翔平等人，另有其他投手輪替先發。隨著史奈爾預計5月下旬復出，屆時輪值勢必面臨調整，可能有1至2人被擠出先發名單，競爭相當激烈。

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佐佐木本季至今先發2場，戰績0勝1敗、防禦率7.00，最大問題在於控球與吃局數能力。前一戰對華盛頓國民雖投滿預定球數，但在中段遭遇亂流，5局失6分退場。

為備戰下一場先發，他已在牛棚投29球進行調整，確認直球、指叉球與卡特球等球路。 佐佐木預計於12日（台灣時間13日）在主場迎戰德州遊騎兵，並將與兩屆賽揚獎得主迪葛隆（Jacob deGrom）正面對決。

儘管球團已否定轉任後援的可能，但這並不代表佐佐木朗希一定能留在大聯盟先發輪值，日媒分析，若狀況未見改善，他仍可能被下放小聯盟調整。