快訊／台灣之光！鄭宗哲締造完全打擊紀錄 紅襪3A史上首見

Tsung-Che Cheng is on fire tonight ???? He's a single shy of hitting for the cycle pic.twitter.com/sFzRiC7S5i — Los Wepas de Worcester (@WooSox) April 11, 2026

記者王真魚／綜合報導

效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲今對戰守護者3A火力全開！繳出三壘安打、二壘安打與全壘打以及一壘安打，締造「完全打擊」紀錄，成為隊史首位達成此紀錄的球員，寫下重要里程碑。

鄭宗哲此役先發游擊手、第6棒，2局下首打席就展現長打能力，掃出中外野深遠飛球形成三壘安打，擊球初速達97.8英里、飛行距離405英尺，隨後藉由隊友滾地球跑回球隊首分。

3局下他選到保送上壘，展現良好選球能力。4局下再度建功，擊出中外野平飛二壘安打，帶有1分打點，擊球初速96.1英里，持續對投手施壓。

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6局下，鄭宗哲鎖定95英里四縫線速球，一棒掃向左外野，擊出本季第3轟，展現長打爆發力，也將球隊領先擴大。

8局下鄭宗哲再度製造攻勢，擊出投手前安打，迫使對方投手處理失誤，不僅帶回隊友得分，自己也一口氣衝上三壘，持續展現速度與破壞力，幫助球隊擴大領先優勢。

值得一提的是，這是紅襪3A隊史首度出現完全打擊紀錄，鄭宗哲以精采表現寫下歷史！他近6場比賽有5場敲出安打，打擊手感持續升溫。

Cheng's second extra base hit of the night! pic.twitter.com/0JMKThxkFm — Los Wepas de Worcester (@WooSox) April 10, 2026

TSUNG-CHE CHENG HAS HIT FOR THE CYCLE!



THE FIRST CYCLE IN WOOSOX HISTORY pic.twitter.com/WHmzEc2nUP — Los Wepas de Worcester (@WooSox) April 11, 2026

此役效力守護者的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）同場出賽，先發右外野、第4棒，前3打席未能敲出安打，吞下2K，第4打席於8局上選到保送上壘。紅襪3A靠著鄭宗哲大爆發，終場8：5勝出。

▲ 鄭宗哲單場敲出三壘安打、二壘安打與全壘打，繳出準完全打擊表現，手感火燙。 。（圖／截自Los Wepas de Worcester）