運動雲

>

清晨盃專業組激戰！驚險逆轉開紅盤國手陳子睿也嚇出冷汗

▲陳子睿（右）／林煜傑。（圖／全民羽協提供）

▲陳子睿（右）／林煜傑。（圖／全民羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

第54屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽10日展開專業組賽程，男雙世界排名40的陳子睿／林煜傑首戰就嚇出一身汗，一路落後下演出逆轉勝，且是打到決勝分驚險以31：30開紅盤。

陳子睿曾祖父正是清晨盃創辦人吳文達，從小就跟著阿公、阿嬤往球場跑，祖孫組、父子組都曾參賽，今年和2024年開始搭檔的林煜傑第一次報名專業組，成29歲以下男雙「大魔王」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「很多組別都參加過，已經數不清了。」堪稱和清晨盃一起成長的陳子睿笑說，現在重心放在國際賽，參加清晨盃心情輕鬆許多，且是家族一年一度盛會，時間允許就想參與。

不過今年賽會首度使用YONEX全新開發的人造羽球「CROSSWIND 70」作為賽事用球，讓世界排名40的寶島男雙十分不習慣，多次出現發球失誤，幾乎落後整場，比賽尾聲才上演逆轉勝。

首度參加清晨盃的林煜傑透露，去年其實就有報名，但撞到國際賽沒能與會，今年終於參與享譽國際的賽事，他笑說：「平常心，沒特別壓力，目標當然還是想拿冠軍。」

主辦清晨盃的中華民國全民羽球發展協會表示，專業組舉辦多年，過去29歲以下組需年滿25歲才能參賽，近年已沒有年齡限制，今年還有高中生報名，且專業組近幾年報名人數有暴增趨勢，今年29歲以下男單就有破百的107位選手報名，選手中也不乏甲組球員和教練，今年也有來自日本、香港、馬來西亞等的外國選手報名。

直接喊出以29歲以下男單冠軍為目標的「KT」林冠廷，過去曾效力中租，拿過國際挑戰賽男單冠軍、世界排名最高曾到第86位，兩年前雖選擇退役但仍活躍羽球界，教球外也經營自媒體，去年底更成立公司製作線上課程，多角化推廣羽球。

▲林冠廷。（圖／全民羽協提供）

▲林冠廷。（圖／全民羽協提供）

2020年就曾參加清晨盃，今年是林冠廷第4度參賽，他認為專業組選手都很有實力，「今年比較國際化，看到很多國外選手參加。」115年第一次排名賽打下個人最佳的男單第6的他坦言，清晨盃一天有時要打到3場，對體能要求高，近一個月有特別加強訓練，有信心帶回還沒拿過的冠軍獎盃。比

關鍵字： 清晨盃羽球錦標賽陳子睿林煜傑國際賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／馬傑森首轟終於來了！林襄「後援會會長」第一時間發聲

快訊／馬傑森首轟終於來了！林襄「後援會會長」第一時間發聲

孔念恩、張育成猛打賞！ 悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

孔念恩、張育成猛打賞！ 悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

馬傑森「被球迷喊出來」激動敲首轟：原來這就是全壘打！

馬傑森「被球迷喊出來」激動敲首轟：原來這就是全壘打！

中職二軍／滿貫砲也救不回來！ 兄弟投手大迷航狂送10保送慘遭台鋼逆轉

中職二軍／滿貫砲也救不回來！ 兄弟投手大迷航狂送10保送慘遭台鋼逆轉

馬傑森終於敲首轟！桃猿4比2奪3連勝　兄弟又輸寫隊史第2慘

馬傑森終於敲首轟！桃猿4比2奪3連勝　兄弟又輸寫隊史第2慘

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

佐佐木朗希為拿好球「吃盡苦頭」　前日職球員點出被鎖定主因

佐佐木朗希為拿好球「吃盡苦頭」　前日職球員點出被鎖定主因

蔣銲飆10K奪首勝　味全龍4比2退統一獅

蔣銲飆10K奪首勝　味全龍4比2退統一獅

還沒等到初登板！洋基讓渡規則五右投　拉上新人王希爾

還沒等到初登板！洋基讓渡規則五右投　拉上新人王希爾

何品室融安打仍掛蛋　曾總妙語鼓勵：我頭髮都長得回來了

何品室融安打仍掛蛋　曾總妙語鼓勵：我頭髮都長得回來了

【被「叭」就生氣了】騎士移車誤按喇叭...被譙急道歉：我不是故意的

熱門新聞

快訊／馬傑森首轟終於來了！林襄「後援會會長」第一時間發聲

孔念恩、張育成猛打賞！ 悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

馬傑森「被球迷喊出來」激動敲首轟：原來這就是全壘打！

中職二軍／滿貫砲也救不回來！ 兄弟投手大迷航狂送10保送慘遭台鋼逆轉

馬傑森終於敲首轟！桃猿4比2奪3連勝　兄弟又輸寫隊史第2慘

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1馬傑森首轟終於來了！林襄發聲

2悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

3馬傑森激動敲首轟：被球迷喊出來的！

4兄弟投手大迷航狂送10保送

5桃猿3連勝　兄弟又輸寫隊史第2慘

最新新聞

1清晨盃專業組刺激！國手嚇出冷汗

2小小英雄首南下！奧會運動會6/13登場

3桃猿觀賽升級！DAZN瘋區包廂登場

4悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

5陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

統一奪冠有人開心，但有人也.....

【拒否秋田犬】狗狗捨不得離開幼稚園 僵在原地不願下車

【信眾齊聚】白沙屯媽「放頭旗」儀式　粉紅超跑3天後將起駕

【棄車肇逃】台南改裝BMW猛撞廂型車！　運將遭拋飛送醫不治　

范瑋琪「浪姐7」舞台被批翻車　清唱〈是非題〉粉緩頰：上台太緊張

BY2妹Yumi遭疑臉蛋又變了！　曝巡演目的：告別所有流言
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366