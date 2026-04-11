小小英雄首度南下高雄、郭婞淳力挺！中華奧會第4屆運動會6/13登場

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華奧會10日舉辦「2026中華奧會第4屆小小英雄運動會」報名起跑記者會，宣佈活動首度移師高雄，6月13、14日將於高雄展覽館展開為期兩天的活動，今年除了新增幼兒拔河項目，更規劃了歷屆最多的13項運動體驗，歡迎全台灣3~6歲幼兒報名挑戰，一起在賽場上揮灑汗水成為小小英雄！

由中華奧會專業打造，專為3到6歲幼兒舉辦的「小小英雄運動會」是全台灣幼兒界最期待的運動盛事，前三屆在北部舉辦受到廣大迴響與期待，今年攜手高雄市政府共同主辦，首度移師高雄展覽館，集結拔河、田徑、體操、羽球、足球、拳擊、擊劍、柔道、桌球、射箭、舉重、棒球及帆船等13項運動體驗項目，邀請全台灣家長及幼兒一起感受奧運精神。

中華奧會蔡家福主席於記者會表示，奧會辦理「小小英雄運動會」已經第四屆，目的就是要讓小朋友養成運動習慣，發揮奧林匹克精神從小扎根，鼓勵大手牽小手，三代同堂一起參加，讓運動為全家帶來健康！全民運動署房瑞文署長代表李洋部長出席，強調運動應走入生活、走入家庭，讓運動成為日常；同時表示中華奧會辦理這場活動很有意義，讓小朋友多方體驗找到喜歡的項目成為終身運動，也希望之後可以將這場活動推廣到全台各地舉辦，讓更多小朋友感受運動的樂趣。

高雄市政府郭添貴秘書長致詞時亦表示，高雄辦活動都是全部局處總動員，準備好食宿遊購等服務，歡迎大家一起到高雄來運動。記者會亦邀請中華奧會運動大使——奧運舉重選手郭婞淳及奧運田徑選手陳傑出席，陳傑更帶著兒子現身力挺，號召全台爸媽帶著小朋友一起享受全家運動的樂趣；現場由幼兒柔道、拳擊以及擊劍小小選手帶來精彩示範表演，展現可愛又專業的動作成為全場焦點，陳傑也帶著兒子一起體驗親子拳擊的樂趣。活動即日起開放報名，更多詳細資訊請至中華奧會臉書、IG與Accupass 活動通網站查詢及報名https://accu.ps/ziB5Ll ，帶著家裡的寶貝們在今年夏天披上戰袍轉身成為小小英雄！