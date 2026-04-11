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DAZN瘋區空降樂天桃園球場！四大主題包廂翻轉觀賽體驗

▲DAZN攜手樂天桃猿 重磅推出VIP主題包廂。（圖／DAZN提供）

▲DAZN攜手樂天桃猿，重磅推出VIP主題包廂。（圖／DAZN提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

全球領先的運動娛樂串流平台DAZN持續突破既有平台角色，從數位內容延伸至實體場域，中華職棒37年賽季，DAZN宣布攜手樂天桃猿，於樂天桃園球場打造全新應援VIP主題包廂。此舉不僅象徵觀賽場域的全面升級，更是品牌深入運動場景、創造多元互動價值的重要里程碑，正式邁入「線上內容 × 線下體驗 × 品牌共創」的全新發展階段。

隨著觀眾收視習慣持續轉變，運動產業已不再侷限於「觀看比賽」，而是朝向更完整且多元的沉浸式體驗。樂天桃猿長期以「最具娛樂感的主場文化」著稱，此次與DAZN緊密合作，推出四大主題VIP包廂，結合觀賽、娛樂與品牌體驗，讓企業貴賓與球迷皆能以不同以往的方式參與職棒賽事。

DAZN Taiwan總經理江欣鴻表示：「DAZN與樂天桃猿長期合作，致力提升球迷觀賽體驗，並持續投入資源。我們希望透過DAZN瘋區的主題包廂，讓品牌不僅止於贊助角色，而是真正走入球場，與球迷共同創造更具溫度與記憶點的運動娛樂體驗。」同時在DAZN串流平台上，我們在超過一半的樂天桃猿主場賽事中開設FanZone，讓觀眾們在邊看球的同時，能夠與四面八方的球迷們一起聊天、進行投票以及快問快答等小遊戲。除此之外，每場FanZone都會有抽獎環節，有機會獲得樂天桃猿包廂等超大好禮！

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樂天桃猿領隊野原武人也指出：「雙方理念一致，希望鼓勵球迷走進球場，並進一步強化與猿迷之間的連結，透過此次合作，期待打造更具吸引力的主場環境，提供球迷更加豐富且多元的觀賽體驗。」

▲DAZN攜手樂天桃猿，重磅推出VIP主題包廂。（圖／DAZN提供）

▲DAZN攜手樂天桃猿，重磅推出VIP主題包廂。（圖／DAZN提供）

本次「DAZN瘋區」規劃四大主題VIP包廂，融合不同品牌特色與場域設計，全面提升觀賽品質與儀式感。各包廂依主題打造獨具風格的空間體驗，並攜手Obis歐必斯國際家居進行全新裝潢設計，兼顧舒適度與整體質感，提供兼具美感與功能性的高品質觀賽環境。

以「頂級社交會所」為設計概念，融合了永達專業守護的品牌意象，在這裡，看球不只是娛樂，而是一種身份與品味的展現。

永達保險經紀人總經理陳慶鴻表示：「永達支持運動的初衷，始終如一。去年我們在樂天桃園球場舉辦家庭企業日，那份充滿活力熱血的瞬間，讓我們很感動，這也是我們今年決定與 DAZN合作，共同打造「永達滿貫 VIP 包廂」的起心動念，我們希望透過這種跨界合作，實踐永達「挺業務、挺客戶、挺體育」的精神。」

以「日式居酒屋」為設計主軸，融合日本神社祈福文化，包廂內設置祈福牆，邀請球迷在為樂天桃猿加油之餘，也能為旅日台灣球員留下鼓勵話語。DAZN將彙整球迷心意並轉達給旅外球員，象徵將信念轉化為球場上的能量，打造兼具文化氛圍與情感連結的特色棒球主題包廂。

DAZN Taiwan總經理江欣鴻表示：「包廂以台灣囡仔拚日職為核心概念，讓球迷在關注中華職棒賽事之餘，也能隨時關心日本職棒動態，並以更具情感連結的方式支持台灣選手，進一步串聯台灣與日本職棒之間的交流與連結。」

「讓支持更有力量」為核心理念，傳遞合法投注與運動發展的正向連結，倡議民眾行動支持體育，為產業注入更多資源。時來運轉運彩代表王榮晟表示：「很高興今天能見證「DAZN 瘋區」主題包廂的落成。時來運轉運動彩券行長期以來，一直把「支持體育」當作我們的核心使命，這次跟DAZN合作也是為了要傳遞一個重要理念：一注相挺助體育。我們希望透過這個場域，鼓勵球迷以合法投注的方式參與賽事。大家在看球時的一注相挺，不只是增加比賽的樂趣，每一筆投入其實都是在回饋體育產業，為選手們創造更好的環境。」

▲DAZN攜手樂天桃猿 重磅推出VIP主題包廂。（圖／DAZN提供）

▲DAZN攜手樂天桃猿，重磅推出VIP主題包廂。（圖／DAZN提供）

攜手桃園大廟景福宮打造全台首間「棒球祈福包廂」，延續「神助攻」話題，先祈福、再進場，把好運帶進球場。
桃園大廟景福宮主委簡征潭表示：「很高興今天能站在這裡，見證我們「開漳聖王」的福氣正式走進樂天桃園球場。我們希望球迷朋友們進場前，先到桃園大廟景福宮走走、求個好運，再把這份福氣帶進 DAZN 的主題包廂，讓大家在最放鬆的狀態下，為球員集氣、為連霸祈福。」

除了VIP包廂規劃外，也設置互動體驗空間，結合超人氣啦啦隊韓援五本柱元素，打造球迷不可錯過的「樂天女孩打卡牆」，讓球迷近距離與最愛的啦啦隊成員合影，全面提升球場氛圍與參與感，讓觀賽體驗更加完整。

DAZN展現跨界整合資源的企圖心，深化內容與場域連結，未來將持續深化三大核心策略，透過引進國際頂級賽事、拓展線下體驗據點，以及強化球迷互動，打造更完整的運動娛樂生態系。此次DAZN瘋區主題包廂推出，象徵平台邁向新階段的重要一步，也為台灣運動產業注入嶄新動能，這不只是一個看球的地方，而是一個讓熱血發生的地方。

▲DAZN攜手樂天桃猿 重磅推出VIP主題包廂。（圖／DAZN提供）

▲DAZN攜手樂天桃猿，重磅推出VIP主題包廂。（圖／DAZN提供）

關鍵字： 中職樂天桃猿

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