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成晉外野接殺疑雲！轉播沒畫面球迷吵翻天　關鍵兄弟沒挑戰

▲▼ 成晉「空氣接殺」 。（圖／截自CPBL.TV）

▲成晉「空氣接殺」，轉播對比球迷拍的畫面 （左）      。（圖／截自CPBL.TV）

體育中心／綜合報導

樂天桃猿外野手成晉今（10）日守備出現爭議判決，引發球迷熱烈討論。當時他處理中信兄弟江坤宇的右外野飛球，球疑落地後才拾起放入手套，但裁判仍判定為接殺出局，由於兄弟未提出挑戰，判決成立。

該球經轉播畫面與球迷視角比對後，引起網路熱議。有球迷直言「外野看得很清楚，球沒有接到，應該要挑戰」，也有人質疑轉播畫面不足，「請轉播單位放大再放大，不然很難還原真相」。

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有不理性球迷批評成晉，對此，多數球迷替球員緩頰，認為場上爭取有利判決本就是比賽一部分，「他演是他的本事，有問題的是沒有挑戰」、「職業比賽本來就會做對球隊最有利的事」，甚至有人直言，「不然要自己去跟裁判說沒接到嗎？」

也有球迷將矛頭指向轉播與裁判系統，「如果鏡頭角度夠多，就不會有這種爭議」、「挑戰就算提出，沒有畫面也很難改判」，認為關鍵在於輔助判決的條件不足。

此外，有人直指根本明顯誤判，「影片看起來很清楚沒有接到」，也有人表示，「挑戰也未必成功，因為沒有決定性畫面」，形成兩派意見拉鋸。

對此，導播于大光在社群發文說明。他透露，今年轉播機位已從去年的8機增加到9機，甚至規劃季後賽再增加機位，但此球關鍵角度僅右外野有機會拍到，「其他所有角度都被身體擋住」。

他指出，當下裁判判出局、兄弟未挑戰，依規則只能維持原判。 于大光坦言，直到中場才得知現場球迷拍到疑似不同角度畫面，經授權後選擇在轉播中呈現，「Dazn有沒有勇氣還原真相？」他強調，轉播團隊選擇讓觀眾看到另一個可能性，「就算與戰局無關，也希望實事求是。」

對於爭議延燒，他也替球員緩頰，「成晉很無辜，所有人都以為是出局，難道他要自己說沒接到嗎？」並強調轉播團隊並未黑箱操作，「遊戲規則就是這樣，沒有挑戰就是維持原判。」

DAZN今年攜手業界頂尖製播團隊「無限映像」，全面升級轉播品質。DAZN表示，將持續努力帶給球迷更清晰、更熱血、更具臨場感的觀賽體驗。

關鍵字： 成晉接殺爭議樂天桃猿中信兄弟裁判判決

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