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馬傑森靦腆回應林襄遭虧「嘴角失控」　首轟捐10萬暖舉曝光

▲▼ 馬傑森 。（圖／記者王真魚攝）

▲馬傑森 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿馬傑森10日對中信兄弟敲出生涯首轟，歷經多年等待終於解鎖全壘打，不只成為場上焦點，場外也話題滿滿。味全龍啦啦隊女神林襄第一時間發文祝賀，馬傑森賽後被問及此事時靦腆回應，「真的很謝謝她。」不過畫面曝光後，球迷笑稱他「嘴角失控」，完全藏不住喜悅。

馬傑森此役在5局下開轟，這一棒不只是比賽關鍵一擊，更是他職棒生涯的重要里程碑。進入中職第7年、累積近千打席後終於開轟，他直呼能夠擊出首轟真的很開心，跑道三壘後還看到隊友全數衝出休息室，「我還以為是再見全壘打、再見安打，因為平常全壘打不太會這樣跳出來。」

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林襄第一時間在社群分享喜悅，幽默寫下「欸不是…我都還沒滑到新聞，訊息直接被灌爆，謝謝中職球迷朋友們即時轉播哈哈哈哈」，並恭喜「94首轟達成」。

兩人過去曾傳出戀情，雖然對外表示已退回到朋友關係，但互動始終備受關注。

馬傑森賽後被問及林襄的發文，他露出靦腆笑容，簡單回應「真的很謝謝她」，不過訪問片段曝光後，引發球迷討論，直呼「何止靦腆，根本嘴角失控」、「笑到壓不下來」。

透過媒體回應林襄之外，馬傑森隨後親自到林襄貼文下方留言：「謝謝後援會會長」。


除了締造個人紀錄，馬傑森兌現季前承諾。他曾在品牌活動中表示，只要在上半季敲出生涯首轟，合作品牌將捐出10萬元做公益。如今順利達標，他已決定回饋方向，「我是花蓮土生土長的孩子，會以花蓮偏鄉為主，希望能幫助需要的人。」

▲▼ 馬傑森 。（圖／樂天桃猿提供）

▲馬傑森 。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 馬傑森首轟林襄公益捐款中職

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