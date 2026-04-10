何品室融安打仍掛蛋　曾總妙語鼓勵：我頭髮都長得回來了

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天4比2擊敗中信兄弟，不過年輕新人何品室融本季首安依舊掛蛋，總教練曾豪駒賽後幽默替子弟兵減壓，直呼：「我都跟他開玩笑說，我的頭髮都長回來了，你安打一定出得來！」

▲曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

何品室融熱身賽狀況火燙，開季進一軍名單，也獲得重用，近期為減輕他壓力，讓他排在後段棒次，包括今天先發第9棒，不過此役3打數無安打，包含1次三振，本季出賽5場累計17打數尚未敲出安打。

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曾豪駒賽後表示，大家都很期待他的首安出現，「他自己也非常期待，但也希望不要給自己過度壓力。」他強調，「只要把策略設定好，果斷去揮擊，安打一定會出來。」

為了讓何品放輕鬆，曾總甚至向他開玩笑，「我的頭髮都長回來了，你安打一定出得來！」並表示教練團會持續給予機會，讓他在比賽中找回節奏。

此役最大亮點正是馬傑森擊出生涯首轟，曾豪駒直言，「大家都期待他這一轟很久了，他自己也很努力，能在比賽中打出來，對他來說是很大的突破。」認為這一擊不僅帶動球隊士氣，也讓他卸下壓力。

至於先發投手麥斯威尼，此役主投5局用97球，被敲4安打、送出5次三振，但也有4次保送失1分，拿下本季首勝。曾豪駒指出，「控球上還需要再調整，今天有一些保送是自己製造危機」，不過也肯定他能在關鍵時刻化解危機，「結果是好的，這部分是值得肯定的。」