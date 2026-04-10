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馬傑森「被球迷喊出來」激動敲首轟：原來這就是全壘打！

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿內野手馬傑森今（10）日終於擊出生涯首轟，苦等986打席後一棒突破，他賽後難掩激動直言，「真的很振奮，有一種壓力釋放的感覺。」賽後，他也獲選單場MVP，幫助球隊4比2勝出。

▲▼馬傑森 。（圖／樂天桃猿提供）

▲馬傑森 。（圖／樂天桃猿提供）

談到擊球當下，馬傑森回憶，「打到當下就覺得，好像有感覺了！」他邊跑邊確認球的方向，「看到真的飛出去就很開心。」至於繞壘過程，他笑說完全沒有預設情境，「畢竟不知道全壘打是什麼感覺，跑完一圈才發現，原來這就是全壘打。」

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這一轟是從中信兄弟王牌羅戈手中敲出，他直言對決壓力不小，「畢竟這個投手本來就不好突破，被三振之後會更想要再突破他。」他表示，當下就是專注選球，「希望自己能夠選中一顆球打出去，結果剛好有打到。」

首轟承載外界長時間的期待，馬傑森坦言，近年明顯感受到球迷關注，「不管什麼時候上場，歡呼聲都超大，真的很感謝『十號隊友』，像是被他們喊出來的。」

何時開始發現球迷關注首轟？馬傑森笑說，「呃...就是越來越多人打出首轟之後，大家就會拿出我的那個『召喚卡』出來，所以我也有注意到。」

有看到網路上每天在更新？ 馬傑森直呼，「 是沒有『日更』啦，但是有時候滑一滑，會不小心會滑到自己這樣子。」
回顧過去，馬傑森未將「遲遲沒開轟」視為壓力，而是動力，「我本來就不是全壘打型選手，但後來才意識到，原來已經

那麼久沒打了，就會更期待趕快突破。」如今順利開轟，他笑說，「有一就有二，希望接下來能有更好的表現。」

值得一提的是，馬傑森本季開打前曾立下「首轟結合公益」的目標，如今順利達成。他表示，將把這份意義延伸出去，「很開心可以用首轟做公益，會以花蓮偏鄉為主，畢竟自己是花蓮土生土長，希望回饋家鄉。」

談到這一路的心路歷程，他特別感謝教練團的信任，「雖然春訓後去當兵一個月，但開季還是把我放進一軍名單，真的很感謝。」他也透露，服役期間持續維持訓練，「這4個月讓我重新檢視自己，想著怎麼變得更好。」

首轟出爐後，隊友反應同樣令人印象深刻。馬傑森笑說，「跑到三壘看到大家都跳出來，我還以為是再見全壘打，怎麼大家都出來了？」回到休息室後更是被祝賀聲包圍，「教練團、隊友都等這一轟很久了。」

此外，前女友、現為「後援會會長」啦啦隊女神林襄第一時間發文祝賀，提到訊息被灌爆。馬傑森則靦腆笑回，「真的很謝謝她！」

關鍵字： 馬傑森首轟樂天桃猿公益花蓮

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