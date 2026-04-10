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馬傑森終於敲首轟！桃猿4比2奪3連勝　兄弟又輸寫隊史第2慘

▲▼馬傑森 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿馬傑森 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（10）日在主場迎戰中信兄弟，馬傑森生涯首轟帶動士氣，投手群壓制對手，最終以4比2擊敗對手，順利收下勝利，取得近期3連勝。

樂天首局即展開攻勢，3局下由陳晨威敲出左外野安打，帶回林子偉先馳得點。不過兄弟2局上把握機會追回1分，雙方戰成1比1平手。

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4局下樂天再度超前，林智平擊出中外野安打，送回林泓育。關鍵5局下，馬傑森鎖定球路掃向左外野，擊出生涯首支全壘打，這一轟等了986打席，為歷史第6長，點燃全場氣氛。

兄弟6局展開反攻，靠著安打串聯與滾地球追回1分，一度將比數逼近至1分差。不過7局下樂天再添保險分，宋嘉翔擊出內野安打並造成守備失誤，帶回關鍵第4分，穩住勝局。

投手方面，樂天先發麥斯威尼主投5局被敲4安，投出5次三振、4次保送，失1分；中繼蘇俊璋雖在6局失1分，但順利守住領先。隨後王志煊、莊昕諺接力登板壓制打線，陳冠宇、朱承洋接連登板，守住勝果。

兄弟先發投手羅戈此役主投6局，用85球其中64顆好球，被敲5支安打包含馬傑森的關鍵全壘打，送出7次三振，失3分，整體內容仍具壓制力。7局由黎克接手登板，1局被敲2安打失1分。

中信兄弟吞下敗仗後，開季8戰苦吞7敗，僅拿1勝，追平隊史第2慘紀錄（1998年）。若明天再輸，將寫下隊史開季最快8敗紀錄，過去最慘為1997年開季10戰吞8敗。

關鍵字： 樂天桃猿中信兄弟馬傑森全壘打開季戰績

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