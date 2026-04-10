蔣銲飆10K奪首勝　味全龍4比2退統一獅

▲味全龍先發投手蔣銲主投6又2/3局僅失1分，狂飆10次三振 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍與統一獅交手，雙方前半段形成投手戰，味全龍在7局上把握關鍵攻勢，一口氣攻下3分拉開差距，終場以4比2擊敗統一獅，拿下勝利。

味全龍開局就展現進攻企圖，1局上由郭天信選到四壞球上壘，劉俊緯靠內野滾地球推進形成一壘有人，劉基鴻隨後敲出左外野安打攻佔一、三壘。獅隊先發喬登隨後發生暴投，讓三壘跑者劉俊緯回本壘得分，先馳得點取得1比0領先。

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統一獅在5局下展開反攻，陳聖平把握得點圈機會，擊出中外野二壘安打，帶有1分打點，幫助球隊追成1比1平手。

比賽關鍵出現在7局上，蔣少宏先敲出左外野二壘安打，帶回超前分；隨後李展毅補上一壘安打再添1分，郭天信也擊出安打進帳打點，單局連續安打串聯攻下3分，一舉將比數拉開至4比1。

投手表現方面，味全龍先發投手蔣銲主投6又2/3局僅被敲4安打，送出10次三振，僅失1分且非自責分，繳出壓制性內容。拿下生涯首勝與MVP。

統一獅方面，先發投手喬登同樣表現穩定，6局投球僅失1分並飆出8次三振，但7局由牛棚接手後出現亂流，辛俊昇僅投0.2局失3分，成為比賽勝負分水嶺。

9局下，獅隊最後反攻機會，面對味全龍守護神林凱威，蘇智傑率先敲出中外野安打上壘，隨後潘傑楷補上右外野二壘安打，攻佔二、三壘形成得分大好機會。接著林培緯擊出內野滾地球，帶回1分打點，將比數追近至2比4。

不過獅隊後續未能再擴大攻勢，陳聖平擊出內野飛球遭接殺後，最後由陳重羽擊出滾地球出局，比賽畫下句點，最終無力逆轉。