「捲髮龍貓」！曾豪駒人生第一次燙頭髮　新造型連球員都驚豔

▲曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿總教練曾豪駒今（10）日以全新造型亮相，首度燙髮讓人眼睛一亮，連球員都覺得新奇，直呼「這可以說是今天最大新聞之一」。被問到首度改變造型，曾總靦腆笑回相當滿意，「不滿意就不會燙了！」

記者今一踏入球場，就發現曾總有些不一樣。他笑說，這是人生第一次燙頭髮，還不忘自嘲「以前沒頭髮怎麼燙？」

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曾總進一步透露，這是他第一次花這麼長的時間整理造型，「第一次在美容院坐這麼久，一坐就是3小時！」

對新髮型滿意嗎？曾總開心笑說，「當然滿意啊，不滿意就不會燙了！」

事實上，曾總在去年接受植髮手術後形象大改，自信心也大幅提升。今年2月接受植髮廠商訪問時，也分享心路歷程，直言周遭朋友的反應最直接，「他們以前看過我頭髮比較少的時候，現在都說『你怎麼差這麼多』，整個人看起來完全不一樣。」

曾豪駒回憶，術後前一兩個月幾乎天天觀察頭髮生長狀況，到了兩三個月後明顯感受到變化，甚至第一次在理髮時看到地上滿是自己的頭髮，讓他印象深刻。他透露，不少球員、教練與朋友因此主動詢問植髮資訊，「我都跟他們說可以去了解看看。」

最有感的改變，則是在日常整理頭髮的細節上。曾豪駒笑說，過去只能用一隻手指撩髮遮掩，如今已能用五隻手指自然撥髮，連自己都驚呼「怎麼會有這麼大的不同。」

他坦言，以前脫下帽子時會下意識避免低頭，如今不僅不再刻意遮掩，甚至剪完頭髮後已經不想再戴帽子。植髮至今，整理頭髮成為一件開心的事，每天出門前花點時間抓髮，「這就是自己的頭髮，摸得到，也很自在。」