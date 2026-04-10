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為何讓張趙紘守外野？編成部長揭養成方向　重點在「累積打席」

▲張趙紘。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲張趙紘。（圖資料照／亞洲職棒交流賽提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿年輕內野手張趙紘本季改練外野，目前在二軍出賽都是以外野為主。對此球團編成部部長林昭宏今（10）日受訪說明，移防外野主要是考量身體條件與長期發展，希望讓他能穩定出賽、累積打席。

張趙紘是樂天桃猿2024年第一輪指名新秀。對於培養方向，總教練曾豪駒日前受訪即指出，現階段會以打擊為優先，「希望他先把攻擊這一塊做好，讓揮擊機制、方向都更明確。」他認為，透過穩定出賽累積實戰經驗，有助於張趙紘找回手感與建立節奏。

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這是教練團與球探部門共同討論出來的決定。林昭宏表示，張趙紘去年無法穩定出賽，經過防護與教練團評估後，發現他的關節角度與活動度沒有這麼好，導致在內野移動與傳球時身體負擔較大，進而影響守備穩定性。

林昭宏指出，這是先天條件所致，也是他傳球不穩的原因之一，因此球隊決定讓他嘗試不同守位，減輕防守壓力，目標是讓他能持續出賽。

目前球團規劃讓張趙紘在一壘、指定打擊與左外野之間輪替，以最大化打席數。林昭宏說明，一壘仍以陳佳樂為主，當陳佳樂擔任DH時，張趙紘就有機會頂上一壘，調度更有彈性空間。

至於外野適應狀況，林昭宏坦言，看得出來張趙紘仍在磨合期，「他過去都是內野底，從來沒有守過外野，職業層級打出來的球品質差很多，需要時間去適應。」不過他也肯定張趙紘具備一定運動能力與速度，「過去他是游擊出身，移動應該沒有問題，主要是飛球判斷需要時間。」

林昭宏強調，讓張趙紘轉守外野的核心目的，是增加上場機會，，同時減輕一點守備壓力，「最重要是讓他能穩定上場打擊，他的球路辨識需要透過打席去累積經驗。」現階段球隊會給予一定的調整空間與容錯時間。

他也直言，球隊仍在持續評估中，「如果在外野壓力還是這麼大，更主要的解決方式，還是回到場下怎麼幫他優化活動度跟關節角度的訓練，如果未來這些問題能改善，他還是有機會回到內野。」

關鍵字： 張趙紘樂天桃猿外野守備調整球隊發展中職

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