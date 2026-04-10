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威能帝「多聲道」對話黃子鵬聊不停　驚訝變壯了：好想他！

▲▼ 威能帝 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 威能帝 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

黃子鵬今年轉戰台鋼雄鷹，3月底首度「回娘家」對戰樂天桃猿，賽前與「異父異母兄弟」威能帝久違相見。兩人打開「話匣子」聊個不停，威能帝更驚訝直呼，黃子鵬看起來「變得更壯了」。

威能帝今天賽前受訪透露，兩人當天聊了很久，「我們聊了一整天！我真的很想念我的兄弟。其實平常我們就一直有用WhatsApp聯絡，他上一次對味全投了8局，我也有傳訊息恭喜他。不過我們平常就一直都有在聊天，真的一直都有在聯絡，我看到他的時候，就是很開心。」

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至於兩人聊了什麼，威能帝笑說，「我們用西班牙文、英文和中文交錯聊天，聊彼此的近況。我覺得他看起來變得更強壯了，也聊去年到今年的感覺，還有很多事情，像是家人、新球隊等等，什麼都聊。」

威能帝在投完開幕戰後便因肩膀緊繃不適下二軍，好消息是，目前身體已無大礙。他今天賽前受訪表示，目前身體狀況良好，「第一周確實有點緊繃，但不是什麼嚴重問題，現在已經恢復得不錯。」

他透露，目前訓練已全面恢復，「現在投球都正常，明天會先在二軍登板，整體來說已準備好比賽。」

談到回歸時程，威能帝指出，「15天後應該可以回來，但確切時間還是要看球隊安排。」他也坦言，自己不喜歡缺席比賽，「我很喜歡上場競爭，但也知道傷病是比賽的一部分。」

關鍵字： 黃子鵬威能帝台鋼雄鷹桃猿肩傷中職

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