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一棒打擊率掛0！曾豪駒坦言還在找最適解　對何品室融仍有期待

▲中職林子偉。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林子偉。（圖資料照／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿開季打線出現隱憂，開路先鋒表現低迷，前7戰合計26打數0安打、吞下8次三振，打擊率掛零。今天對戰中信兄弟，由林子偉擔任開路先鋒，對於第一棒人選的調整，總教練曾豪駒賽前受訪時坦言，現階段仍在尋找最合適的安排。

曾豪駒表示，球隊原本設定的第一棒人選是林立或陳晨威，但林立因傷缺陣，打亂既有規劃。開季一度安排何品室融扛開路先鋒，不過教練團觀察到他在面對一軍投手時壓力較大，因此決定先讓他從後段棒次出發，降低負擔。

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「等他能穩定出賽、掌握自己的節奏之後，再慢慢把他拉回原本的位置。」曾豪駒說明，何品室融仍是球隊未來規劃中的第一棒人選。

至於是否考慮讓陳晨威回到開路先鋒，曾豪駒則指出，目前他在第三棒的表現相當穩定，「如果一直調動，反而在串聯上會有一些斷層」，因此暫時不會變動棒次。

目前球隊仍在持續嘗試不同組合，希望找到能穩定上壘的開路人選。曾豪駒坦言，林立的歸隊時程尚未明朗，「他的狀況還是反反覆覆，可能需要比較長一點的時間。」

在主力尚未歸隊之際，曾豪駒強調，現階段更仰賴現有球員穩定發揮，「希望在阿立還沒回來的時候，場上的球員可以把狀況穩定下來，把好的表現展現出來。」

▲樂天桃猿何品室融。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿何品室融。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中職樂天桃猿開路先鋒打擊率林立傷勢何品室融

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