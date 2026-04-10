快訊／馬傑森首轟終於來了！林襄「後援會會長」第一時間發聲

▲馬傑森擊出生涯首轟 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿馬傑森今（10）日終於敲出生涯首轟，苦等986打席一棒突破，不僅引爆全場歡呼，也讓話題迅速延燒。前女友林襄第一時間在社群發文，笑稱訊息被灌爆、還沒滑到新聞就先知道結果，再度掀起球迷熱議。

馬傑森在職棒一軍邁入第6個球季（至2025年9月），雖累積超過900打席尚未敲出生涯首轟，但曾多次打出全壘打牆前的深遠飛球，被隊友虧「做重量」。連球迷都在敲碗，好奇馬傑森首轟究竟何時出爐。

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就在今晚，馬傑森對中信兄弟之戰，第二打席從對方王牌羅戈手中敲出全壘打，全場球迷鼓掌歡呼，他也振臂吶喊繞壘。

今年賽季開打之前，馬傑森立志打出首轟並結合公益，如今他將兌現承諾，合作品牌將依約加碼捐出10萬元，投入他指定的公益單位，讓這支全壘打更具意義。

值得一提的是，馬傑森以986打席才敲出生涯首轟，排名史上第6長，前5名依序為張正偉（2313打席）、林岳亮（1642打席）、羅國璋（1422打席）、呂文生（1257打席）、王威晨（1079打席）。

此外，味全龍人氣啦啦隊成員林襄也第一時間在社群分享喜悅，幽默寫下「欸不是…我都還沒滑到新聞，訊息直接被灌爆，謝謝中職球迷朋友們即時轉播哈哈哈哈」，並恭喜「94首轟達成」，貼出友人第一視角畫面，讓話題持續延燒。

林襄與馬傑森曾於2023年傳出戀情，隨後宣告分手，過去受訪談及與馬傑森目前關係時，她曾笑說，「跟馬先生變成粉絲關係，現在我是他的後援會會長」。如今大方送上祝福，引發球迷關注與熱烈討論。