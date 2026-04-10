「總管家石虎」進軍2026企業女壘　總教練東昀錡喊目標別連敗

▲總管家石虎加盟記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026企業女子壘球聯賽於今（10）日迎來重磅新成員！台中在地租賃「總管家租賃住宅服務公司」冠名成立的「總管家石虎隊」正式舉行加盟典禮，石虎隊前身為兆基穿山甲，新球季以國立臺灣體育運動大學女壘隊為核心班底，象徵企業深耕在地的決心，更試圖打破國內運動員畢業即失業的困局，為台灣體育環境注入一股充滿韌性的新動力。

總管家石虎隊的命名融合了台中在地意象與特有種生物的敏捷力，球隊目標明確，致力於建立一套結合科學化訓練與系統化管理的體制。總管家企業表示，決定投入資源成立隊伍，正是看中運動員展現的堅韌特質，期盼透過實質資源挹注，協助選手在畢業後能有無後顧之憂的職涯選擇，實現「運動結合教育、產業結合公益」的良性循環。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾任職於中華隊、戰績彪炳的教練東昀錡，此次重回台中掌兵符並與教練團成員楊憶珊、蔡寶貝攜手合作。東昀錡坦言，台中地區資源豐富，過去11年觸動許多企業主，但經營仍有挑戰，這次與總管家結盟是重要契機。

▲總管家石虎加盟記者會，總教練東昀錡揮舞隊旗。（圖／記者蔡厚瑄攝）

談到本季目標，東昀錡直言就是不要連敗，「我不喜歡輸的感覺！兩年前曾帶球隊經歷7連敗，那種感覺對有勝負欲的教練與選手來說非常痛苦。」她也笑稱自己的人設就是「兇」，強調球隊必須具備倫理與輩分，「我比較老派一點，這是我受教育的養成，球風不會改變。」儘管嚴肅，她也給予這群成年組與大學生選手更多自主空間，強調「比賽要讓我看到態度與精神，結果由教練來扛」。

石虎特別邀請加拿大籍投手凱拉（Kara Bildeau）加盟。凱拉出身自美國傳奇名將Monica Abbott體系，曾代表加拿大出戰世大運與U18代表隊。東昀錡透露，目前凱拉預計將在台灣效力至5月底，隨後返加拿大參與國家隊選拔，東昀錡表示將會「用好用滿」這張外援王牌，為球隊爭取最佳成績。

▲總管家石虎加拿大籍投手凱拉（Kara Bildeau）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

而其餘球隊成員多為臺體大畢業校友與潛力新秀，彼此默契不言而喻，球員蘇毓雯透露，東教練自去年春季聯賽就開始帶領她們，雖然中間有過變動，但對教練的戰術與風格非常熟悉。被問到是否會害怕「老派」的東教練？蘇毓雯笑說：「以前會，現在覺得還好，因為教練也有帶大專球隊，大家都很熟悉了。」

另一位好手林倢伃則強調，球隊優勢在於多數成員來自同一體系，互相了解，「希望學妹們把握出賽機會展現自我，不要懼怕。」對於新球季，球員一致認為穩定性與心態將是迎戰強勁對手的關鍵。

▲總管家石虎蘇毓雯（右）、林捷伃（左）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

東昀錡總教練也分享了對台灣女壘環境的觀察，她提到美國單一區域就有2000多支球隊，台灣雖為海島型國家球隊較少，但中華隊在世錦賽曾拿過第2名的佳績，這證明了台灣球員的心理素質極佳。