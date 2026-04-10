運動雲

>

「總管家石虎」進軍2026企業女壘　總教練東昀錡喊目標別連敗

▲總管家石虎加盟記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲總管家石虎加盟記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026企業女子壘球聯賽於今（10）日迎來重磅新成員！台中在地租賃「總管家租賃住宅服務公司」冠名成立的「總管家石虎隊」正式舉行加盟典禮，石虎隊前身為兆基穿山甲，新球季以國立臺灣體育運動大學女壘隊為核心班底，象徵企業深耕在地的決心，更試圖打破國內運動員畢業即失業的困局，為台灣體育環境注入一股充滿韌性的新動力。

總管家石虎隊的命名融合了台中在地意象與特有種生物的敏捷力，球隊目標明確，致力於建立一套結合科學化訓練與系統化管理的體制。總管家企業表示，決定投入資源成立隊伍，正是看中運動員展現的堅韌特質，期盼透過實質資源挹注，協助選手在畢業後能有無後顧之憂的職涯選擇，實現「運動結合教育、產業結合公益」的良性循環。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾任職於中華隊、戰績彪炳的教練東昀錡，此次重回台中掌兵符並與教練團成員楊憶珊、蔡寶貝攜手合作。東昀錡坦言，台中地區資源豐富，過去11年觸動許多企業主，但經營仍有挑戰，這次與總管家結盟是重要契機。

▲總管家石虎加盟記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲總管家石虎加盟記者會，總教練東昀錡揮舞隊旗。（圖／記者蔡厚瑄攝）

談到本季目標，東昀錡直言就是不要連敗，「我不喜歡輸的感覺！兩年前曾帶球隊經歷7連敗，那種感覺對有勝負欲的教練與選手來說非常痛苦。」她也笑稱自己的人設就是「兇」，強調球隊必須具備倫理與輩分，「我比較老派一點，這是我受教育的養成，球風不會改變。」儘管嚴肅，她也給予這群成年組與大學生選手更多自主空間，強調「比賽要讓我看到態度與精神，結果由教練來扛」。

石虎特別邀請加拿大籍投手凱拉（Kara Bildeau）加盟。凱拉出身自美國傳奇名將Monica Abbott體系，曾代表加拿大出戰世大運與U18代表隊。東昀錡透露，目前凱拉預計將在台灣效力至5月底，隨後返加拿大參與國家隊選拔，東昀錡表示將會「用好用滿」這張外援王牌，為球隊爭取最佳成績。

▲總管家石虎加盟記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲總管家石虎加拿大籍投手凱拉（Kara Bildeau）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

而其餘球隊成員多為臺體大畢業校友與潛力新秀，彼此默契不言而喻，球員蘇毓雯透露，東教練自去年春季聯賽就開始帶領她們，雖然中間有過變動，但對教練的戰術與風格非常熟悉。被問到是否會害怕「老派」的東教練？蘇毓雯笑說：「以前會，現在覺得還好，因為教練也有帶大專球隊，大家都很熟悉了。」

另一位好手林倢伃則強調，球隊優勢在於多數成員來自同一體系，互相了解，「希望學妹們把握出賽機會展現自我，不要懼怕。」對於新球季，球員一致認為穩定性與心態將是迎戰強勁對手的關鍵。

▲總管家石虎蘇毓雯（右）、林捷伃（左）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲總管家石虎蘇毓雯（右）、林捷伃（左）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

東昀錡總教練也分享了對台灣女壘環境的觀察，她提到美國單一區域就有2000多支球隊，台灣雖為海島型國家球隊較少，但中華隊在世錦賽曾拿過第2名的佳績，這證明了台灣球員的心理素質極佳。

關鍵字： 女子壘球台中女壘總管家石虎東昀錡運動職涯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

佐佐木朗希為拿好球「吃盡苦頭」　前日職球員點出被鎖定主因

佐佐木朗希為拿好球「吃盡苦頭」　前日職球員點出被鎖定主因

桃猿爆B流感冒潮！一二軍4、5人中鏢 避免交叉感染暫不異動

桃猿爆B流感冒潮！一二軍4、5人中鏢 避免交叉感染暫不異動

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

中職二軍／滿貫砲也救不回來！ 兄弟投手大迷航狂送10保送慘遭台鋼逆轉

中職二軍／滿貫砲也救不回來！ 兄弟投手大迷航狂送10保送慘遭台鋼逆轉

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

村上宗隆成道奇未來目標？美媒點名接班蒙西　2028有望聯手大谷

村上宗隆成道奇未來目標？美媒點名接班蒙西　2028有望聯手大谷

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

【破窗救女娃】換尿布車門自動鎖 母擔心脫水暖警伸援手！

熱門新聞

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

佐佐木朗希為拿好球「吃盡苦頭」　前日職球員點出被鎖定主因

桃猿爆B流感冒潮！一二軍4、5人中鏢 避免交叉感染暫不異動

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林維恩遭美媒點名進交易包裹

2大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　

3道奇傳奇名將洛佩斯病逝享壽80歲

4佐佐木朗希為拿好球「吃盡苦頭」

5桃猿雪上加霜！感冒潮B流襲擊

最新新聞

1馬傑森首轟終於來了！林襄發聲

2曾豪駒人生第一次燙髮！連球員都驚豔

3張趙紘移防外野！樂天揭養成方向

4重逢黃子鵬聊不停　威能帝驚訝變壯了

5一棒打擊率0！曾總認了點出問題關鍵

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

突被cue三振舞！ #邊荷律 秒甜笑應援太可愛～

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【破窗救女娃】換尿布車門自動鎖 母擔心脫水暖警伸援手！

【狗狗設計師】聰明汪自己在家拉椅子改造成一個小角落

【傻眼片】救護車路口停下！　停等騎士以為「被禮讓」瀟灑騎走

【這個臭毛毛】姪女一臉嫌棄把阿姨的小被被直接丟旁邊XD

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366