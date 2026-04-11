運動雲

>

孔念恩、張育成猛打賞！ 悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

▲▼中華職棒37年，中信兄弟vs富邦悍將-張育成 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華職棒37年，張育成 。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將10日作客澄清湖棒球場踢館台鋼雄鷹，交手昔日效力富邦的洋投坎南（原名布坎南）；悍將打線在6局上把握對手亂流攻進3分奠定勝基，配合先發投手魔力藍6局無失分的強力壓制，終場以6比2擊退雄鷹收下2連勝。

富邦開季前7戰打出5勝2敗的佳績，一舉追平球團接手10年以來的最佳開季紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役最大焦點莫過於坎南轉隊後的首度一軍登板；前5局他威風凜凜力保不失，但比賽來到6局上卻遭遇亂流。

悍將在1出局後吹起反攻號角，靠著安打、保送及坎南的2次致命暴投攻佔一、三壘，隨後范國宸敲出高飛犧牲打先馳得點打破僵局；緊接著張洺瑀選到保送，孔念恩一棒掃出帶有2分打點的二壘安打，幫助球隊取得3比0領先。

坎南今天迎戰前東家用了87球主投5.2局，雖僅被敲5支安打，但單場出現高達3次暴投與4次保送（其中3次集中在關鍵的第6局），最終失掉3分承擔敗投。

悍將投手方面，先發洋投魔力藍表現亮眼，主投6局用了101球，僅挨4支零星安打且無失分，另投出3次保送，不僅順利摘下本季首勝，更寫下個人跨季4連勝佳績。

除了投手發威，悍將打線同樣砲火猛烈；孔念恩手感火燙，全場4打數敲出3安打、貢獻2分打點，距離完全打擊僅差一支全壘打。

而當家球星張育成同樣展現大將之風，繳出4支3的「猛打賞」，並在9局上揮出關鍵的2分打點二壘安打，直接帶動球隊單局再添3分保險分，徹底粉碎台鋼反撲氣焰。

今年是富邦接手球隊、更名為「悍將」的第10個年頭，過去隊史最佳開季戰績為2021年的5勝2敗，回顧去年賽季，球隊苦戰了16場才艱辛拿下第5勝，對比之下，今年的悍將軍團確實展現出截然不同的氣象。

關鍵字： 富邦悍將、台鋼雄鷹、坎南

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／馬傑森首轟終於來了！林襄「後援會會長」第一時間發聲

快訊／馬傑森首轟終於來了！林襄「後援會會長」第一時間發聲

孔念恩、張育成猛打賞！ 悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

孔念恩、張育成猛打賞！ 悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

馬傑森「被球迷喊出來」激動敲首轟：原來這就是全壘打！

馬傑森「被球迷喊出來」激動敲首轟：原來這就是全壘打！

中職二軍／滿貫砲也救不回來！ 兄弟投手大迷航狂送10保送慘遭台鋼逆轉

中職二軍／滿貫砲也救不回來！ 兄弟投手大迷航狂送10保送慘遭台鋼逆轉

馬傑森終於敲首轟！桃猿4比2奪3連勝　兄弟又輸寫隊史第2慘

馬傑森終於敲首轟！桃猿4比2奪3連勝　兄弟又輸寫隊史第2慘

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

佐佐木朗希為拿好球「吃盡苦頭」　前日職球員點出被鎖定主因

佐佐木朗希為拿好球「吃盡苦頭」　前日職球員點出被鎖定主因

蔣銲飆10K奪首勝　味全龍4比2退統一獅

蔣銲飆10K奪首勝　味全龍4比2退統一獅

還沒等到初登板！洋基讓渡規則五右投　拉上新人王希爾

還沒等到初登板！洋基讓渡規則五右投　拉上新人王希爾

何品室融安打仍掛蛋　曾總妙語鼓勵：我頭髮都長得回來了

何品室融安打仍掛蛋　曾總妙語鼓勵：我頭髮都長得回來了

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

熱門新聞

快訊／馬傑森首轟終於來了！林襄「後援會會長」第一時間發聲

孔念恩、張育成猛打賞！ 悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

馬傑森「被球迷喊出來」激動敲首轟：原來這就是全壘打！

中職二軍／滿貫砲也救不回來！ 兄弟投手大迷航狂送10保送慘遭台鋼逆轉

馬傑森終於敲首轟！桃猿4比2奪3連勝　兄弟又輸寫隊史第2慘

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1馬傑森首轟終於來了！林襄發聲

2悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

3馬傑森激動敲首轟：被球迷喊出來的！

4兄弟投手大迷航狂送10保送

5桃猿3連勝　兄弟又輸寫隊史第2慘

最新新聞

1清晨盃專業組刺激！國手嚇出冷汗

2小小英雄首南下！奧會運動會6/13登場

3桃猿觀賽升級！DAZN瘋區包廂登場

4悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

5陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

統一奪冠有人開心，但有人也.....

【拒否秋田犬】狗狗捨不得離開幼稚園 僵在原地不願下車

【信眾齊聚】白沙屯媽「放頭旗」儀式　粉紅超跑3天後將起駕

【棄車肇逃】台南改裝BMW猛撞廂型車！　運將遭拋飛送醫不治　

范瑋琪「浪姐7」舞台被批翻車　清唱〈是非題〉粉緩頰：上台太緊張

BY2妹Yumi遭疑臉蛋又變了！　曝巡演目的：告別所有流言
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366