孔念恩、張育成猛打賞！ 悍將6比2退台鋼平隊史最佳開季

▲中華職棒37年，張育成 。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將10日作客澄清湖棒球場踢館台鋼雄鷹，交手昔日效力富邦的洋投坎南（原名布坎南）；悍將打線在6局上把握對手亂流攻進3分奠定勝基，配合先發投手魔力藍6局無失分的強力壓制，終場以6比2擊退雄鷹收下2連勝。

富邦開季前7戰打出5勝2敗的佳績，一舉追平球團接手10年以來的最佳開季紀錄。

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此役最大焦點莫過於坎南轉隊後的首度一軍登板；前5局他威風凜凜力保不失，但比賽來到6局上卻遭遇亂流。

悍將在1出局後吹起反攻號角，靠著安打、保送及坎南的2次致命暴投攻佔一、三壘，隨後范國宸敲出高飛犧牲打先馳得點打破僵局；緊接著張洺瑀選到保送，孔念恩一棒掃出帶有2分打點的二壘安打，幫助球隊取得3比0領先。

坎南今天迎戰前東家用了87球主投5.2局，雖僅被敲5支安打，但單場出現高達3次暴投與4次保送（其中3次集中在關鍵的第6局），最終失掉3分承擔敗投。

悍將投手方面，先發洋投魔力藍表現亮眼，主投6局用了101球，僅挨4支零星安打且無失分，另投出3次保送，不僅順利摘下本季首勝，更寫下個人跨季4連勝佳績。

除了投手發威，悍將打線同樣砲火猛烈；孔念恩手感火燙，全場4打數敲出3安打、貢獻2分打點，距離完全打擊僅差一支全壘打。

而當家球星張育成同樣展現大將之風，繳出4支3的「猛打賞」，並在9局上揮出關鍵的2分打點二壘安打，直接帶動球隊單局再添3分保險分，徹底粉碎台鋼反撲氣焰。

今年是富邦接手球隊、更名為「悍將」的第10個年頭，過去隊史最佳開季戰績為2021年的5勝2敗，回顧去年賽季，球隊苦戰了16場才艱辛拿下第5勝，對比之下，今年的悍將軍團確實展現出截然不同的氣象。