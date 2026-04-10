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中職二軍／滿貫砲也救不回來！ 兄弟投手大迷航狂送10保送慘遭台鋼逆轉

▲▼2025中職台灣大賽G5，許基宏。（圖／記者李毓康攝）

▲許基宏。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒二軍例行賽10日由中信兄弟二軍迎戰台鋼雄鷹二軍，雙方本場比賽上演激烈的打擊戰，中信兄弟雖有許基宏開轟與張士綸的滿貫全壘打一度超前比分，但兄弟投手群單場狂送高達10次保送，讓台鋼雄鷹在5局上靠著葉保弟關鍵的逆轉三壘安打灌進5分大局；終場台鋼雄鷹就以9比7擊敗中信兄弟。

本場比賽雙方分別派出林暉盛與王維中掛帥先發，前3局兩軍僵持不下，皆未能越過雷池一步；比賽的轉捩點出現在第4局，4局上台鋼雄鷹靠著宋柏翰保送上壘後，高聖恩、朱盟以及曾昱磬接連敲出安打，單局進帳3分先馳得點，也把兄弟先發投手林暉盛打退場。

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不過中信兄弟在4局下立刻還以顏色，面對台鋼先發王維中，許基宏大棒一揮轟出兩分砲，幫助球隊追近比分；隨後兄弟打線持續串聯，台鋼換上中繼投手曾奕翔也無法止血，在滿壘局面下，張士綸一棒掃出滿貫全壘打，將比分反超為6比3。

然而兄弟的領先優勢並沒有維持太久，5局上兄弟牛棚遭遇亂流，投手群控球大走鐘；台鋼靠著保送與安打攻佔得點圈，高聖恩先敲出高飛犧牲打追回1分，隨後葉保弟擊出帶有3分打點的三壘安打，一舉將比分超前。

兄弟隨後換上陳柏均、王奕凱皆無法解決任何打者，直到老將鄭凱文登板製造雙殺，才終於結束台鋼單局5分的猛烈攻勢。

7局下，兄弟靠著許基宏的滾地球追回1分，將比分逼近至7比8；但8局上台鋼代打董秉軒敲出三壘安打，再靠著胡冠俞的高飛犧牲打添得保險分；9局下台鋼推出李欣穎順利關門，終場台鋼雄鷹就以9比7帶走勝利。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、台鋼雄鷹、棒球

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