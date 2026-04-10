桃猿爆B流感冒潮！一二軍4、5人中鏢 避免交叉感染暫不異動

▲曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天打線持續調整，總教練曾豪駒賽前透露，球隊目前出現感冒狀況，甚至有B型流感情形，一、二軍合計約有4到5位球員受到影響，其中一軍就有2名選手暫時無法正常出賽。

面對打線本就尚未穩定，如今又碰上感冒疫情，曾豪駒坦言多少會影響打序安排，但也強調首要原則仍是避免疫情擴散。

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曾豪駒表示，球隊近期確實有部分球員出現感冒症狀，「隊上目前有一些可能就是感冒的狀態、B流的狀態，當然多多少少會影響到整個打線排序。」他指出，目前希望在調整打序的同時，盡量不要讓整體打線受到太大衝擊。

談到實際人數，曾豪駒透露，一、二軍加起來大約有4到5人，其中一軍有2位選手受到影響。他點名許賀捷以及李勛傑，現在安排兩人在家休息，希望身體狀況好轉後再回到球場，「不要讓整個狀況擴散，影響到比賽。」

曾豪駒進一步說明，二軍方面較早出現類似狀況，當時約有3到4位球員受到影響，不過目前大致都已恢復正常。只是考量疫情仍有潛伏期，教練團現階段仍傾向避免一、二軍之間的交叉感染，因此不會貿然調動人力支援。

他表示，目前將以一軍現有選手應戰，後續再視身體狀況與疫情發展滾動調整，「現在還是有潛伏期，所以先以現有選手去比賽，明天再看狀況做調整。」

由於一軍少了2名可用野手，加上二軍也正在南部比賽，曾豪駒坦言，這個時間點若再臨時調人，除了舟車勞頓之外，也必須顧慮潛伏期內可能產生的交叉感染風險，這也是目前調度上最重要的考量之一。

面對開季以來打線輸出不算穩定，如今又遇上感冒狀況，可說是雪上加霜。不過曾豪駒仍強調，問題出現就是設法解決，「現有的選手整體狀況，當然前幾場打擊還沒有很穩定的輸出，但就是每一場去想辦法，讓每位選手先把防守穩定下來，好好發揮。我相信只要穩定下來之後，打線的連結會越來越好。」

▲今日打線 。（圖／記者王真魚攝）