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環花東國際自行車賽登場！20國車友競騎　義大利單腿騎士參賽

▲賽事吸引20個國家地區車友參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

賽事吸引20個國家地區車友參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣歷史最久三日「2026環花東國際自行車賽系列」＆長距離「環花東365挑戰」，4月10日至12日舉辦，今年共吸引來自義大利、英國、帛琉、汶萊、保加利亞、德國、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、法國、中國、葡萄牙、南非、泰國、美國、印尼、香港、澳門及台灣等20個國家地區車友參與，來自義大利的帕奧冠軍選手單腿騎士Andrea Pusateri將是今年最讓人感動焦點，他將與各國好手代表齊聚花東海岸，感受花東獨特的山海挑戰魅力。

活動首日4月10日以「花蓮海岸團隊計時賽」揭開序幕，賽事從花蓮新天堂樂園暖身至遠雄海洋公園，從此各隊正式陸續出發，路線到跳浪隧道後折返鹽寮終點共20公里賽程。本次有來自各地職業與業餘菁英車隊參與，其中Liv-GA黃金甲女子隊及Team MSG女子車隊最為搶眼，去年冠軍Bryton racing team來勢洶洶爭取衛冕寶座。去年男女總冠軍Bryton team盧紹軒與Team MSG卓佳盈，以及來自保加利亞冠軍選手Team CYTO TRIGON Martin Papanov等選手齊聚花蓮，三天賽事將精彩可期。

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▲賽事吸引20個國家地區車友參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼4月10日首日以「花蓮海岸團隊計時賽」揭開序幕。

花蓮縣長徐榛蔚表示，創辦於2001年4月22日「世界地球日」前後的環花東賽會挑戰以「參加是勇士、完賽是英雄」金句廣為流傳於車界，不僅象徵環花東挑戰自我的賽事精神，更凝聚每一位車友勇於突破、堅持到底的騎士信念。這項符合環境永續與綠色旅遊為核心的自行車低碳移動方式，成功的讓賽會無間斷的來到第26屆，象徵著落實永續旅遊價值。這項包含自行車競賽、挑戰、探索觀光三合一的自行車活動為花蓮帶來運動觀光商機，讓愛騎車的朋友們徜徉於花東美麗的山海之間，體驗東台灣獨一無二的自然風光與人文魅力。

「2026環花東國際自行車賽系列」由新成立的運動部、花蓮縣政府指導，花蓮縣體育會與中華民國自行車騎士協會共同主辦。歷經多年發展，已成為台灣最具代表性且具國際知名度的自行車公路賽事，吸引來自世界各地的職業與業餘車手參與。以運動競技、觀光推廣與地方文化，成功打造「運動觀光」的國際品牌形象。路線串聯花東海岸經典景點與自然地標，讓全球車友在挑戰之餘，也能深度感受台灣東部獨特的山海魅力與慢活節奏，進一步提升花東地區於國際運動觀光市場的能見度與吸引力。

▲賽事吸引20個國家地區車友參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本屆賽事共規劃四大主軸活動，包括4月10日登場的「花蓮海岸團隊計時賽」，以及4月11日至12日舉行的「環花東國際自行車賽」、「環花東365挑戰」與「花蓮探索200K」、「花蓮探索100K」，打造兼具競技強度與騎乘挑戰體驗的多元賽事架構。

其中，「環花東國際自行車競賽＆環花東365挑戰」，首日循往例沿台11線海岸公路展開，串聯東海岸壯麗景致。返程則調整路線，帶領車友橫越海岸山脈騎乘台30線玉長公路，體驗不同於以往的路線變化，返程再登牛山增添賽事層次與難度。「花蓮探索200」則以翻越兩次海岸山脈與雙進牛山挑戰，讓車友在百公里的速率中更顯從容節奏。而「花蓮探索100」則以北花蓮太魯閣及南花蓮鯉魚潭路線規劃，兩日騎乘縱觀花蓮之美。
 

關鍵字： 環花東國際自行車賽車友競騎義大利單腿騎士參賽

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