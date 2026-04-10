羅德里奎茲「不在乎對面是誰」　響尾蛇後段爆發7比1退大都會

▲左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇10日在客場交手紐約大都會，左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）先發6局僅在首局挨轟失1分，與大都會右投麥克林（Nolan McLean）形成投手戰；響尾蛇第7局終於突破封鎖，單局灌進4分，第8局再追加3分，終場就以7比1擊敗大都會，拿下3連戰系列賽勝利。

麥克林此役前6局展現強大壓制力，變化球品質出色，速球也維持高檔水準，讓響尾蛇打者始終難以掌握節奏；不過羅德里奎茲同樣不肯退讓，他除了首局被羅伯特（Luis Robert Jr.）轟出陽春砲外，其餘時間都穩穩守住戰局。

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比賽關鍵出現在第7局，佩多莫（Geraldo Perdomo）先選到保送，1出局後費南德茲（Jose Fernandez）補上安打，讓麥克林提前退場，響尾蛇也就此展開反攻；最終亞利桑那在這一局攻下4分奠定勝基，第8局再添3分，一口氣拉開差距。

值得一提的是，響尾蛇此戰少了主力外野手卡洛爾（Corbin Carroll），他因左側髖屈肌緊繃未列入先發陣容，而球隊面對的又是聯盟頂尖投手之一，這場勝利更顯得不易。

賽後響尾蛇總教練羅弗洛（Torey Lovullo）盛讚全隊表現，「他們團結一致，也是一支一起作戰的球隊，整個晚上不是靠同一個人在撐，這是一場很棒的團隊勝利，也正因如此才特別；我們知道麥克林是個非常難纏的對手，他今晚確實投得很好。」

羅德里奎茲此戰再次把變速球當成主武器，全場102球中有33球是變速球，這顆球也成了他本季的重要武器之一。

談到配球策略時，他說：「打者會告訴你該用什麼球種，有些比賽我知道自己會更常用速球、卡特球或曲球，這都取決於比賽當下的情況；如果他們持續揮棒，我就會持續丟那顆球，就是這樣，重點就是把球種混搭運用。」

即使響尾蛇打線前半段始終無法突破麥克林，羅德里奎茲仍專注於自己的任務，他表示：「我其實不在乎對面是誰，我只想上場完成自己的工作，而且我知道我們的打線也會做到，而我們今天真的做到了。」

談到自己完成先發任務，羅德里奎茲說：「這是我非常自豪的一件事，你知道，我一直都希望自己能投出優質先發，至少投到6局以上，那代表你投了一場很好的比賽，而今天就是如此。」

響尾蛇本季開季賽程並不輕鬆，開幕前3戰在洛杉磯遭道奇橫掃後，如今面對老虎、勇士與大都會打出7勝3敗的成績，也展現出不錯的韌性。

羅弗洛最後也點出球隊目前的特質，「這是全隊共同努力的成果，他們充滿個性，也拚得很兇，並且一起拚戰，我認為這正逐漸成為我們的球隊文化；我在球季前段就已經看到這件事正在發生，這些球員就是全力以赴，並且彼此信任。」