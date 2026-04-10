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周天成讓一追二逆轉秀、睽違6年闖四強！亞錦賽銅牌起跳還寫台灣男單新歷史

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞洲羽球錦標賽持續在中國寧波如火如荼進行，男單世界第6、台灣一哥周天成10日在8強賽登場，面對強敵新加坡一哥駱建佑，歷經1小時9分鐘三局大戰，最終小天以16比21、21比12、21比17，逆轉擊敗對手，暌違6年後再闖亞錦賽男單4強，保底銅牌。

周天成這次亞錦賽首輪先扳倒泰國21歲小將提拉薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul），16強原要碰上中國好手陸光祖，不過因為對手退賽讓他兵不血刃闖進8強，8強賽對手則是新加坡一哥駱建佑。

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小天生涯和駱建佑交手10次，雙方各拿5勝平分秋色，最近一次交手是在今年1月印尼大師賽，當時駱建佑連拿兩局收下勝利，也把生涯對戰次數扳平。

這次在亞錦賽碰頭，駱建佑開賽打出8比4攻勢，不過小天很快就從後方趕上，兩人打得難分難解，一路戰至13比13平手，不過接下來駱建佑拉出8比猛攻，以21比16先馳得點。

次局周天成重整旗鼓，開賽就拉出14比2的狂暴攻勢，駱建佑一直到下半段才回神，他雖然追到6分差，但小天很快就回穩連拿3分，以21比12替自己扳回一城。

關鍵決勝第三局，雙方從開局就一路僵持，駱建佑以11比9領先進入技術暫停，暫停過後又一波5比2攻勢，取得16比12領先，不過周天成此時再度展現驚人的體力，回敬一波8比0猛攻逆轉超前、並搶下賽末點，駱建佑化解一個賽點後，接下來兩人歷經將近60拍多拍來回，駱建佑原想搶攻卻掛網收場，也讓小天以21比17帶走勝利。

這是周天成繼2019年亞錦賽後再闖4強，確定進帳獎牌，也成為台灣第一位能在亞錦賽拿下至少兩面獎牌的選手。

關鍵字： 周天成亞錦賽羽球駱建佑

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