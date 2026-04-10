還沒等到初登板！洋基讓渡規則五右投　拉上新人王希爾

▲希爾（Luis Gil）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基調整投手戰力，根據《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）報導，洋基將升上右投希爾（Luis Gil），同時把去年透過規則五選秀選進的右投溫奎斯特（Cade Winquest）指定讓渡。

溫奎斯特是在去年12月成為洋基14年來首位於規則五選秀選進的球員，並成功擠進本季開幕名單；不過，這位25歲右投至今仍未等到大聯盟初登板機會，最終先遭洋基移出40人名單。

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由於溫奎斯特是規則五選秀球員，在遭指定讓渡後，接下來除了必須先通過讓渡程序外，原東家聖路易紅雀還握有優先帶回的機會。

若紅雀願意支付5萬美元，就能把他帶回聖路易體系；若紅雀放棄、他也順利通過讓渡，才有機會續留洋基組織，不過從目前規則運作來看，他要完整走完這一連串程序、並繼續留在洋基體系的可能性並不高。

▲溫奎斯特（Cade Winquest）。（圖／達志影像／美聯社）



至於對應人選，洋基選擇拉上從3A開季的希爾，由於球隊在開季前幾週並不急需第5號先發，因此讓希爾持續留在小聯盟調整、維持先發投球節奏；希爾日前在本季首場3A先發中主投4.2局失3分，送出6次三振，整體內容仍具一定壓制力。

希爾過去已在大聯盟證明身手，他上季為洋基出賽11場、投57局，繳出3.32防禦率，並送出41次三振；2024年球季他更以151.2局、171次三振、防禦率3.50的表現，拿下美聯年度新人王，被視為洋基輪值深度的重要關鍵。