田徑邀請賽迎來轉機！已重新向世界田總申辦另場國際賽

▲2026年台灣國際田徑公開賽喊卡，在運動部與田協溝通達成共識，將全力爭取在台辦理另一場國際賽事。（圖／田徑協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年台灣國際田徑公開賽日前因經費問題喊卡，不過今卻迎來重大轉機，運動部與中華民國田徑協會積極溝通，希望能讓賽事復辦。而今日傳出消息，田協在與世界田徑總會進行溝通後，已經重新提出希望在台灣申辦另外一場賽事，全力為選手爭取表現舞台。

台灣國際田徑公開賽日前因預算經費問題宣告停辦，引發國內體壇熱議。運動部部長李洋在立法院質詢時多次強調，台灣公開賽為我國獲取國際積分的重要賽事，運動部將會持續輔導田協申請「運動發展基金計畫」，以解決經費卡關的困境。

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運動部於昨晚發表聲明強調，台灣公開賽對選手與國際交流具重要意義，經與田協密切溝通後，政府將提供相關行政與專業協助，朝賽事順利辦理的方向努力。運動部也表示，自成立以來即主動輔導單項協會爭取公務預算，推動國際賽事升級，針對本案，將優先處理相關審查程序，加速推動賽事復辦。

中華民國田徑協會秘書長王景成今表示，在理事長葉政彥的指示下，田協國際組已重新與世界田徑總會進行溝通，目前最新的規劃方向是朝著爭取辦理「另外一場國際賽事」在台灣舉行，以確保選手的參賽權益與交流機會不受停辦風波影響。

對於外界關注的經費問題，田協表示將會完全配合運動部提出的補助辦法，按部就班執行相關流程，王景成強調，田協的目標與運動部一致，皆是以不影響選手參賽舞台為最高原則。