詹姆斯26分準大三元擊潰沒柯瑞勇士　布朗尼助攻老爸暴扣、NBA歷史首見！　

▲洛杉磯湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人隊今日客場挑戰金州勇士，在勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣情況下，湖人41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出26分、8籃板、11助攻的準大三元成績，帶領湖人以119比103輕取勇士。而詹姆斯在比賽中還與兒子布朗尼（Bronny James）完成空中接利扣籃，也是聯盟史上首次「兒子助攻父親」紀錄。

湖人、勇士本季前3次交鋒，詹姆斯、柯瑞始終沒能同場交手，10日雙方再碰頭，球迷們援引頸期盼兩人對決，但已鎖定西區第10名的勇士隊，今日選擇讓柯瑞輪休管理膝傷。

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勇士雖然少了柯瑞，但上半場跟湖人打得難分難解，靠著柯瑞弟（Seth Curry）與裴頓二世（Gary Payton II）次節率隊拉出9比0攻勢，一度取得領先，不過湖人靠著詹姆斯、八村壘穩定軍心，一波10比3攻勢，幫助球隊在上半場打完取得4分些微領先。

易籃後，湖人換艾頓發威，他單節獨攬12分，攜手詹家父子搶分，紫金金團也將領先分數擴大到15分之多，勇士在節末才回神，第三節打完追到剩下9分差距，而最末節湖人繼續火力全開，肯納德（Luke Kennard）在外線轟炸籃框，加上詹姆斯穩定輸出，攜手轟出一波13比2的攻勢將領先擴大至20分以上，徹底澆熄勇士反撲氣焰，也讓比賽勝負提前失去懸念。

湖人隊今日為穩住西區前四的主場優勢全力出擊，除了詹姆斯的全面發揮外，艾頓也展現禁區威力，全場高效進帳21分、5籃板，拉雷維亞（Jake LaRavia）展現驚人效率，7投6中挹注16分、7籃板及3次抄截；肯納德（Luke Kennard）則貢獻14分、8助攻與4次抄截，八村壘也貢獻12分。

▲洛杉磯湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

而今年3月詹姆斯首度助攻布朗尼得分後，全球球迷都在期待「反向助攻」的發生，今日第一節剩不到1分鐘時，勇士隊發生傳球失誤，布朗尼機敏搶到球權後，迅速傳球給跑快攻的詹姆斯，老詹隨即以一記漂亮的暴扣完成終結。這一球不僅點燃全場氣氛，更創造了 NBA 史上首見的「兒子助攻父親」歷史紀錄，布朗尼今日板凳出發表現不俗，挹注10分、3助攻與2抄截，成為湖人替補席上的驚喜。

勇士此役靠著年輕球員發揮，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與威廉斯（Nate Williams）雙雙攻下17分，巴西（Charles Bassey）則在禁區拚下12分、13籃板的雙十數據。