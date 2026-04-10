佐佐木朗希為拿好球「吃盡苦頭」　前日職球員點出被鎖定主因

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇投手佐佐木朗希本季在大聯盟備受關注，不過近兩場先發表現起伏明顯，也引發外界對他目前狀態的討論。

前日職球員、現任棒球分析師關口雄大近日就在節目中直言，佐佐木目前最大問題在於「拿好球非常辛苦」，導致配球主導權受限，進而成為對手鎖定目標。

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由《Baseball Channel》製作的節目《DJ Ketchup的MLB Talk Live powered by Baseball Channel》第14回直播於4月6日播出，來賓也包括前職棒球員、現為分析師的關口雄大。

節目中，關口針對佐佐木朗希目前的狀況與課題提出分析，佐佐木本季在3月31日面對守護者時，繳出4局失1分內容，但到了4月6日對國民之戰，則出現5局失6分的低潮表現。

談到對佐佐木現況的觀察，關口直言：「我對他的印象是，為了拿到好球，他真的吃了非常非常多苦頭。」

關口認為，當投手控球狀況不穩時，對手自然會從中尋找進攻線索，「對方打者和休息區每天都會去想，『佐佐木到底哪一種球比較能投進好球帶？』所以當然會被鎖定。」

他指出，正因為無法掌握配球主導權，才讓佐佐木更容易陷入失分危機。

他也進一步分析，大聯盟打者本身就具備極高的擊球接觸能力，一旦能夠縮小目標球種，應對能力會更加突出，因此只要球進到偏甜的位置，被確實掌握的機率就會明顯增加。

不過，關口仍強調佐佐木的天賦與球威無庸置疑，只要狀態調整回來，依舊具備壓制大聯盟打者的能力。

關口表示：「只要球速能回來，而且能把球投進好球帶，以他的球質和指叉球的變化幅度，不是那麼容易被打到；首先還是要把球速找回來，並且能穩定把球投進好球帶，我認為那會是他重返狀態的第一步。」