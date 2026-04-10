運動雲

>

中華女籃新主帥公布了！阿巴西日職前主帥前田顯藏掌兵符

▲中華女籃新任主帥是來自日本的前田顯藏。（圖／取自前田顯藏IG）

▲中華女籃新任主帥是來自日本的前田顯藏。（圖／取自前田顯藏IG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華女籃將確定邁入「日式風格」新紀元！曾在日本職籃B.League秋田北部喜悅執教6年之久的前田顯藏，正式接掌中華女籃兵符，中華籃協也在10日正式公告此消息。

籃協聲明全文如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國籃球協會(下稱籃協)表示，中華民國女子籃球代表隊前教練歐森（Michael Olson）離隊後，籃協積極洽談並面試多位教練人選，並在運動部及國家運動訓練中心的大力支持下，於今年1月15日以日本籍教練「前田顯藏」為主要人選通過第13屆中華女籃選訓委員會審議，並於3月4日經國訓中心核定通過，正式於3月12日簽訂合約聘任前田教練作為下一任中華女籃的總教練。

前田教練現年43歲，雖然相當年輕但執教經驗豐富，曾任日本職業籃球聯賽B League秋田北部喜悅隊總教練 (2019-20賽季至2025-26賽季)， 其中以2021-22賽季帶領球隊隊史首次打進季後賽最令人印象深刻。此外長期效力於一支球隊，持續深耕並打造球隊系統及文化，也是籃協選擇前田教練的一大原因，到目前為止，在同一球團連續7個賽季擔任總教練，仍然是B League最長的紀錄。

前田教練對國家隊的運作也不陌生，近年日本籃協為培訓年輕教練，推出「支援教練」制度，該制度旨在讓年輕教練有機會與國家隊合作，使其可以在頂尖球員與教練團隊的環境中成長與磨練。前田教練於2019年至2021年間，曾數次加入日本男籃國家隊教練團，2019年FIBA亞洲盃資格賽擔任支援教練兼翻譯；2020年起擔任訓練營支援教練，並在2021年東京奧運備戰期間獲得時任總教練Julio Lamas邀請，正式轉任防守助理教練；2021年FIBA亞洲盃資格賽擔任助理教練。

前田教練預計四月中旬抵台開展教練工作，全力備戰第45屆威廉瓊斯盃及九月的重頭戲「2026年第20屆名古屋亞洲運動會。」雖然前田教練目前仍因相關手續問題尚未抵台，但早已於簽約完成的當下便著手於訓練計畫的編寫及國內外選手考察，儘管目前僅能以影片的方式觀賽，前田教練仍然積極地與籃協聯繫了解各選手資料，並開始學習每位選手的中文名字。

前田教練表示：「感謝運動部、國訓中心及籃協的支持，非常開心且興奮能有機會執教中華女籃，會持續強調團隊防守、靈活的戰術運用及適時的輪替，並將長期培養年輕人才，給予被低估的球員自信與舞台，一起與選手們建立起屬於中華女籃的文化。」

關鍵字： 中華女籃前田顯藏日本教練籃球亞運

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

村上宗隆成道奇未來目標？美媒點名接班蒙西　2028有望聯手大谷

村上宗隆成道奇未來目標？美媒點名接班蒙西　2028有望聯手大谷

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

戰鬥陀螺爆發！　阿提諾轟22分15籃板7助攻助領航猿BCL首勝

戰鬥陀螺爆發！　阿提諾轟22分15籃板7助攻助領航猿BCL首勝

活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

江語晨《浪姐7》錄一半突離開！　鞠躬慌張跑走…疑官司出事

熱門新聞

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林維恩遭美媒點名進交易包裹

2大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　

3道奇傳奇名將洛佩斯病逝享壽80歲

4美媒怒轟天使制服組：已不能再容忍

5清晨盃驚傳選手OHCA　防護隊即刻救援

最新新聞

1歐力士王牌拉警報！宮城大彌受傷

2桃猿雪上加霜！感冒潮B流襲擊

3日媒爆料陽柏翔將升一軍

4環花東國際自行車賽登場 20國騎士競騎

5「野獸」小巨蛋引退　十大亮點一次看

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

突被cue三振舞！ #邊荷律 秒甜笑應援太可愛～

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【破窗救女娃】換尿布車門自動鎖 母擔心脫水暖警伸援手！

【狗狗設計師】聰明汪自己在家拉椅子改造成一個小角落

【傻眼片】救護車路口停下！　停等騎士以為「被禮讓」瀟灑騎走

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【這個臭毛毛】姪女一臉嫌棄把阿姨的小被被直接丟旁邊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366