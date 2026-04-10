運動雲

>

樂天女孩穎樂三棲應援超拚　橫跨棒籃排甜喊：一切都值得

▲樂天女孩穎樂三棲應援超拚　橫跨棒籃排甜喊：一切都值得。（圖／樂天女孩）

▲樂天女孩穎樂三棲應援超拚　橫跨棒籃排甜喊：一切都值得。（圖／樂天女孩）

記者胡冠辰／綜合報導

「樂天女孩」穎樂外型甜美亮眼，不僅今年加入排球啦啦隊「桃氣女孩」，日前更跨足籃球舞台，化身「洋基女孩」，完成橫跨棒球、籃球與排球的「三棲」應援版圖。

隨著中職棒球季熱血開打，她同時兼顧三種身份，行程緊湊、訓練強度倍增，但她仍以滿滿熱情投入其中，坦言「不過只要站上場的那一刻，看到大家一起應援，就會覺得一切都很值得了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為樂天女孩中少數挑戰「三棲」應援的成員，穎樂在體力與時間分配上面臨不小考驗，但樂觀的她反而十分享受這樣高強度又充實的生活節奏。

▲樂天女孩穎樂三棲應援超拚　橫跨棒籃排甜喊：一切都值得。（圖／樂天女孩）

她笑說：「有時候一次上很多新舞，腦袋真的有點爆炸，但就是靠一直反覆練習。」面對不同場域的轉換，她也有一套自己的詮釋方式，「棒球是『熱血』、籃球是『爆發力』、排球是『節奏感』，但總體而言都是展現『活力』，並且每一種都會呈現不同魅力，展現不一樣的自己給粉絲看。」

在高壓與高消耗的日常中，穎樂也逐漸摸索出屬於自己的調適方式；她分享，「如果真的很累的時候，早點睡睡飽，或是買自己喜歡吃的提神補充能量。」

簡單卻實際的生活節奏，成為她維持狀態的重要關鍵。此外，她近期也迷上日本爆紅的小猴子「胖奇君」，直言看了讓人「很療癒、很愉悅」，成為忙碌之餘的小確幸。

▲樂天女孩穎樂三棲應援超拚　橫跨棒籃排甜喊：一切都值得。（圖／樂天女孩）

隨著樂天主場活動持續升溫，穎樂也特別為即將登場的主題日暖身造勢；對於4月10日的寵物趴，她興奮表示，「很期待寵物趴，感覺會超可愛！希望可以看到大家帶自己的毛小孩一起來應援，一定會很療癒，也期待有人帶猴子來想看台灣版胖奇君！」

緊接著本週末4月11日、12日「吉祥物女僕趴」也將登場，樂天最可愛的吉祥物將化身主角，樂天女孩與應援團長更將換上女僕裝驚喜現身，邀請粉絲一同進場感受最熱情又最療癒的應援魅力。

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、樂天女孩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

村上宗隆成道奇未來目標？美媒點名接班蒙西　2028有望聯手大谷

村上宗隆成道奇未來目標？美媒點名接班蒙西　2028有望聯手大谷

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

戰鬥陀螺爆發！　阿提諾轟22分15籃板7助攻助領航猿BCL首勝

戰鬥陀螺爆發！　阿提諾轟22分15籃板7助攻助領航猿BCL首勝

活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

小S挺范瑋琪：唱得好聽　「酸民管他去死」

熱門新聞

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林維恩遭美媒點名進交易包裹

2大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　

3道奇傳奇名將洛佩斯病逝享壽80歲

4美媒怒轟天使制服組：已不能再容忍

5清晨盃驚傳選手OHCA　防護隊即刻救援

最新新聞

1歐力士王牌拉警報！宮城大彌受傷

2桃猿雪上加霜！感冒潮B流襲擊

3日媒爆料陽柏翔將升一軍

4環花東國際自行車賽登場 20國騎士競騎

5「野獸」小巨蛋引退　十大亮點一次看

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

突被cue三振舞！ #邊荷律 秒甜笑應援太可愛～

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【破窗救女娃】換尿布車門自動鎖 母擔心脫水暖警伸援手！

【狗狗設計師】聰明汪自己在家拉椅子改造成一個小角落

【傻眼片】救護車路口停下！　停等騎士以為「被禮讓」瀟灑騎走

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【這個臭毛毛】姪女一臉嫌棄把阿姨的小被被直接丟旁邊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366