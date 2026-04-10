▲味全龍推臺北雙主場平日買一送一 大巨蛋賽後開放踏草皮、小龍女送點心。（圖／味全龍，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

臺北的夜晚，除了隱身於巷弄的餐酒館或霓虹閃爍的百貨，是否還有更具活力的休閒提案？味全龍今年擴大推出台北雙主場週間門票買一送一優惠！無論是想在臺北大巨蛋享受頂級場館體驗，還是在天母球場愜意的晚風中舉杯歡呼，一系列專為台北市民、學生、上班族設計的優惠與活動，將帶您重新發現這座城市的夜晚魅力。

週間門票買一送一！以最優雅的預算，開啟一場熱血社交盛宴



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城市生活需要小確幸，而味全龍正為您準備了最誘人的驚喜方案；即日起針對平日（週一至週五）的天母與大巨蛋主場賽事，凡是台北市民、在學學生或都會上班族，透過味全龍官方售票網線上預訂即可享有指定區域「買一送一」的優惠套票。

除此之外，微醺的靈魂也能在球場獲得滿足—憑此週間優惠套票至大巨蛋「狂龍廚房」櫃位，另可享有多種風味調酒特價優惠（未成年請勿飲酒），邀您在精彩賽事與迷人調飲的交織下品嘗最放鬆的棒球夜。

夢幻散策！在職棒最高殿堂的綠茵之上，拍下最特別的紀念照



如果您熱愛探索城市地標，那麼5月5日至5月6日的味全龍臺北大巨蛋主場賽事，將是您不容錯過的圓夢時刻；這兩天球團將於賽後特別開放球迷親自踏上臺北大巨蛋世界級的人工草皮。

您可以漫步在寬闊的球場上，感受那份專屬於職棒球員的視野與脈動；或是在宏偉的球場背景下，與同遊夥伴攜手拍下值得紀念的一刻。

驚喜福利來了！小龍女變身點心特派員，為您的日常甜美應援



生活需要儀式感，更需要意想不到的驚喜，味全龍的超人氣啦啦隊「Dragon Beauties新光人壽小龍女」，將變身點心特派員，為您打破球場與日常的邊界！

5月5日至5月6日的味全龍臺北大巨蛋主場賽事期間，只要在進場時投入一張名片或填寫公司／學校資料，您就有機會在某個特別的午後，迎來小龍女啦啦隊成員親自造訪您的辦公室或班級，並送上甜美的應援與點心，為繁忙的日常注入滿滿的療癒能量。

即使從未看過一場完整的棒球賽事，味全龍的主場氛圍也絕對能讓您流連忘返，從大巨蛋頂級的感官體驗，到看台上極具渲染力的啦啦隊表演，再到各具特色的場邊美食，歡迎市民朋友揪團走進球場，和味全龍一同寫下最Cool的城市生活篇章。