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村上宗隆無安打2保送跑回1分　白襪2比0完封皇家

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪10日作客皇家，靠著先發投手凱伊（Anthony Kay）繳出5.2局無失分好投，加上打線把握關鍵得分機會，終場以2比0完封皇家，順利中止3連敗；此戰擔任先發第2棒、一壘手的村上宗隆雖然2打數無安打，不過選到2次保送、跑回1分，為球隊勝利有所貢獻。

這場比賽形成投手戰局面，白襪先發凱伊挑戰重返大聯盟後的首勝，首局雖因安打與觸身球一度面臨兩出局一、二壘危機，但他及時讓湯瑪斯（Lane Thomas）擊出左外野飛球出局，成功化解失分危機。

此後凱伊持續壓制皇家打線，沒有再出現太大亂流，最終主投5.2局被敲3支安打，無失分，另有6次三振，拿下本季首勝。

皇家先發盧戈（Seth Lugo）前3局同樣表現穩定，僅讓白襪擊出1支安打，另投出1次保送；不過4局上白襪率先突破僵局。

村上宗隆先以保送上壘，隨後瓦加斯（Miguel Vargas）擊出中外野飛球出局，形成1出局一壘局面，接著蒙哥馬利（Colson Montgomery）敲出右外野二壘安打，村上宗隆一路繞過三壘衝回本壘，替白襪跑回全場第1分。

白襪7局上再度擴大領先，盧戈續投時在1出局後遭遇一、二壘危機，皇家隨後換上施萊伯（John Schreiber）接手，但又因帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）發生守備失誤，讓白襪攻佔滿壘；此時阿庫尼亞（Luisangel Acuña）擊出右外野高飛犧牲打，幫助白襪添得保險分，將比數拉開至2比0。

白襪牛棚接手後沒有給皇家反攻機會，3名後援投手聯手守成，終結者多明奎茲（Seranthony Domínguez）最後登板連飆2次三振關門，收下本季第2次救援成功；白襪贏球後中止3連敗，戰績來到5勝8敗。

村上宗隆此役2打數無安打、2次保送、1得分；首局與4局都靠選球上壘，並在4局跑回致勝的先馳得點。

6局他擊出中間方向強勁平飛球，不過遭皇家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）美技攔下，形成雙殺；8局則擊出游擊滾地球出局，賽後村上宗隆打擊率為1成95，OPS為0.834。

關鍵字： 村上宗隆MLB芝加哥白襪

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